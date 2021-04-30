Новый глава украинского "Нафтогаза" пообещал подать иски против "Газпрома"

"Максимальное давление, которое может осуществлять "Нафтогаз" на "Газпром", используя все юридические возможности, понятно, что это будет сделано", — цитирует Витренко ТАСС.

Ранее Лайф сообщал, что кабинет министров Украины в среду уволил Андрея Коболева с поста главы "Нафтогаза Украины" в связи с неудовлетворительной работой компании по итогам 2020 года и назначил на данный пост Юрия Витренко, который до этого исполнял обязанности министра энергетики. Компания завершила 2020 год с чистым убытком $ 678,6 миллиона.