Новый глава украинского "Нафтогаза" пообещал подать иски против "Газпрома"
Юрий Витренко заявил, что компания окажет "максимальное давление" на российское предприятие.
Фото © ТАСС / ZUMA
Компания "Нафтогаз Украины" может подать новые арбитражные иски против "Газпрома". Об этом заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.
"Максимальное давление, которое может осуществлять "Нафтогаз" на "Газпром", используя все юридические возможности, понятно, что это будет сделано", — цитирует Витренко ТАСС.
По его словам, действующий контракт позволяет инициировать новые судебные разбирательства.
Ранее Лайф сообщал, что кабинет министров Украины в среду уволил Андрея Коболева с поста главы "Нафтогаза Украины" в связи с неудовлетворительной работой компании по итогам 2020 года и назначил на данный пост Юрия Витренко, который до этого исполнял обязанности министра энергетики. Компания завершила 2020 год с чистым убытком $ 678,6 миллиона.
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