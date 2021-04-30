Овечкин и Малкин мимо ЧМ: "Вашингтон" и "Питтсбург" вышли в плей-офф НХЛ

Хоккейные "Вашингтон Кэпиталз" и "Питтсбург Пингвинз" вышли в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Известно это стало после их очного поединка, победу в котором одержали "пингвины".

Команда, за которую выступает россиянин Евгений Малкин, нанесла поражение "столичным" в овертайме, а сама встреча закончилась со счётом 5:4. Решающую шайбу забросил Джейк Генцел. Ещё один наш соотечественник —Дмитрий Орлов ("Вашингтон") — стал третьей звездой поединка. На его счету гол и результативная передача.

Добавим, что таким образом наши звёздные хоккеисты Овечкин, Малкин, Кузнецов, Орлов и вратарь Самсонов не смогут помочь нашей сборной на чемпионате мира в Риге.

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