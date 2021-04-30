Россиян не было на еврейском празднике в Израиле, где произошла давка и погибло 44 человека
По последним данным, ещё больше сотни паломников пострадали. Владимир Путин выразил соболезнования израильскому премьеру.
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Россиян не было на празднике Лаг ба-Омер, на котором произошла жуткая давка. Как сообщили в Федерации еврейских общин России, Израиль по-прежнему остаётся закрытой для иностранцев страной в связи с коронавирусными ограничениями, паломники из других стран попросту не смогли бы попасть на празднование.
"Сейчас там не могут быть группы паломников из России. Израиль всё ещё остаётся закрытым для туристов-иностранцев", — сообщили в пресс-службе федерации РИА "Новости".
Как писал Лайф, трагедия произошла в районе горы Мерон. Во время давки погибло по меньшей мере 44 человека, ещё более ста пострадало. Изначально в качестве причины происшествия СМИ указывали обрушение трибуны, однако эта информация подтверждения не нашла.
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