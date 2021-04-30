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Протоиерей рассказал Лайфу о том, кому не стоит посещать пасхальные богослужения

Воскресение Христово — самый главный праздник христианского мира, который следует встречать с любовью и уважением к окружающим. Именно поэтому верующим не стоит приходить в храм, если они ощущают недомогание.

30 апреля 2021, 09:20

Протоиерей рассказал Лайфу о том, как правильно подготовиться к Пасхе

Видео © LIFE

Протоиерей Александр Ильяшенко, являющийся настоятелем храма Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря, рассказал Лайфу о том, как подготовиться к Светлой Пасхе, и дал совет, стоит ли идти на богослужение в условиях пандемии.

"Господь принёс Божественную жертву. Он претерпел страшные страдания, мучения на кресте. Он умер для того, чтобы мы могли жить не просто достойно, а стремиться и достигать неограниченного идеала. Вот поэтому Воскресение Христово — это его победа над грехом и страшным следствием греха — смертью. И, конечно, это самый главный праздник христианского мира", — объяснил протоиерей смысл праздника.

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Несмотря на всю значимость этого праздника, собеседник Лайфа не рекомендовал идти на богослужения тем, кто плохо себя чувствует или болеет: нужно быть более ответственными по отношению к себе и окружающим.

"Нужно очень строго относиться к своему состоянию. Если ты чувствуешь, что ты простужен или там чихаешь, кашляешь, то, конечно, ты можешь заразить других. Тогда тебе лучше посидеть дома", — подчеркнул протоиерей.

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Протоиерей поздравил россиян с наступающей Пасхой и пожелал всем здоровья, радости и бодрости. Он отметил, что любовь сильнее смерти, а жизнь побеждает все невзгоды. И именно это символизируют слова: "Христос воскресе! Воистину воскресе!".

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Напомним, что Роспотребнадзор ранее посоветовал православным прихожанам старше 65 лет отказаться от посещения храмов и отпраздновать Пасху дома. В целом напоминание о соблюдении необходимых санитарных мер относится ко всем жителям Москвы в связи с грядущими религиозными праздниками, в том числе Ураза-байрамом у мусульман, а также продолжительными выходными с 1 по 10 мая.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов
Ольга Притыкина
Ольга Притыкина

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