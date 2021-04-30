Новый посол России в Белоруссии Лукьянов прибыл в Минск
Дипломат встретился с министром иностранных дел республики Владимиром Макеем. Стороны обсудили вопросы сотрудничества между странами, а также тему интеграции.
Евгений Лукьянов (слева) и Владимир Макей. Фото © belarus.mid.ru
Недавно назначенный посол России в Белоруссии Евгений Лукьянов прибыл в Минск и провёл встречу с главой МИД республики Владимиром Макеем. Об этом сообщается на сайте дипмиссии.
"Владимир Макей поздравил посла России с началом дипломатической миссии в Республике Беларусь и выразил надежду на его активную работу в целях дальнейшего укрепления всесторонних отношений между Минском и Москвой", — говорится в сообщении.
Лукьянов и Макей обсудили вопросы сотрудничества между странами, а также тему интеграции.
Напомним, президент России Владимир Путин назначил Лукьянова послом в Белоруссии 25 марта. Предыдущего посла — Дмитрия Мезенцева — Путин освободил от должности 19 марта. Впоследствии президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил его на пост госсекретаря Союзного государства вместо Григория Рапоты.
Выбор редакции
КГБ Белоруссии обвинил в подготовке госпереворота девять человек и раскрыл их имена
Посол ЕС: Отношения с Россией находятся в низшей точке со времён холодной войны
"Мы, конечно, ожидали лучшего": В Кремле оценили первые 100 дней президентства Байдена
В Кремле приветствуют решение Киргизии и Таджикистана о прекращении огня
Девушка из Питера показала, как у неё преобразился котёнок, которого спасли из-под капота авто
Комментариев: 0