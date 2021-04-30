Новый посол России в Белоруссии Лукьянов прибыл в Минск

Недавно назначенный посол России в Белоруссии Евгений Лукьянов прибыл в Минск и провёл встречу с главой МИД республики Владимиром Макеем. Об этом сообщается на сайте дипмиссии.

"Владимир Макей поздравил посла России с началом дипломатической миссии в Республике Беларусь и выразил надежду на его активную работу в целях дальнейшего укрепления всесторонних отношений между Минском и Москвой", — говорится в сообщении.

Лукьянов и Макей обсудили вопросы сотрудничества между странами, а также тему интеграции.

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