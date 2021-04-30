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Новый посол России в Белоруссии Лукьянов прибыл в Минск

Дипломат встретился с министром иностранных дел республики Владимиром Макеем. Стороны обсудили вопросы сотрудничества между странами, а также тему интеграции.

30 апреля 2021, 09:15
<p>Евгений Лукьянов (слева) и Владимир Макей. Фото © <a href="https://belarus.mid.ru/ru/press-centre/news/o_vstreche_posla_rossii_evgeniya_lukyanova_s_ministrom_inostrannykh_del_belarusi_vladimirom_makeem_/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">belarus.mid.ru</a></p>

Евгений Лукьянов (слева) и Владимир Макей. Фото © belarus.mid.ru

Недавно назначенный посол России в Белоруссии Евгений Лукьянов прибыл в Минск и провёл встречу с главой МИД республики Владимиром Макеем. Об этом сообщается на сайте дипмиссии.

"Владимир Макей поздравил посла России с началом дипломатической миссии в Республике Беларусь и выразил надежду на его активную работу в целях дальнейшего укрепления всесторонних отношений между Минском и Москвой", — говорится в сообщении.

Лукьянов и Макей обсудили вопросы сотрудничества между странами, а также тему интеграции.

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Напомним, президент России Владимир Путин назначил Лукьянова послом в Белоруссии 25 марта. Предыдущего посла — Дмитрия Мезенцева — Путин освободил от должности 19 марта. Впоследствии президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил его на пост госсекретаря Союзного государства вместо Григория Рапоты.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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