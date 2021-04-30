В Петербурге нелегальные гиды не поделили крышу и устроили стрельбу

В Санкт-Петербурге организаторы нелегальных экскурсий по крышам не поделили одну из территорий и всё закончилось стрельбой. Об этом сообщили РИА "Новости" в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

ЧП произошло на улице Восстания: около подъезда 18-летний юноша повздорил с 19-летним петербуржцем и выстрелил ему в лицо из газового пистолета. По данным полиции, они не поделили одну из местных крыш, по которым водят нелегальные экскурсии.

Потерпевшего доставили в больницу с ранением щеки. Стрелявший задержан, у него изъяли газовый пистолет. На юношу составили административный протокол по факту мелкого хулиганства. Не исключено, что обоих участников конфликта привлекут к ответственности за организацию подпольных экскурсий.

А недавно на крышу, но другую, забрались мужчина и его семилетний сын, застряв в Геленджике посреди реки на своём УАЗ.

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