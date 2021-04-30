Названы сроки проведения приёмной кампании в российских вузах
В этом году образовательные учреждения смогут принимать вступительные испытания дистанционно.
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Уже 20 июня российские вузы начнут приёмную кампанию, которая продлится до 17 августа, когда будут опубликованы приказы о зачислении. Соответствующий документ опубликован на сайте Министерства науки и высшего образования РФ.
"При приёме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по очной форме обучения в рамках контрольных цифр приёма: не позднее 20 июня 2021 года — срок начала приёма заявления о приёме на обучение и документов, прилагаемых к заявлению", — говорится в приказе.
29 июля должен завершиться приём документов от поступающих без прохождения дополнительных вступительных испытаний, а 2 августа будут опубликованы конкурсные списки.
4 августа запланировано завершение приёма заявлений на зачисление от абитуриентов в пределах квоты на целевое обучение, а 6 августа должны быть изданы приказы об их зачислении. Также сообщается, что в этом году вузы будут иметь возможность принимать вступительные испытания дистанционно.
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Ранее российским вузам разрешили перейти на дистанционное обучение в майские праздники. Последовать данной рекомендации могут и учреждения, неподведомственные Минобрнауки.
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