Нарколог оценил предложение ужесточить проверку водителей на алкоголизм и наркоманию

Новые правила проверки водителей на алкоголизм и наркоманию, которые предложили ввести в России, помогут оградить общество от потенциально опасных людей, управляющих транспортным средством. Такое мнение в беседе с Лайфом выразил психиатр-нарколог Алексей Казанцев.

По его словам, до сих пор в провинциальных городах обследования в наркодиспансерах в большинстве случаев носят формальный характер, поскольку там все друг друга знают. В мегаполисах же по типу Москвы и Петербурга, напротив, возможны перегибы. Однако если новые правила вступят в силу, оспаривать такие ситуации будет легче, считает Казанцев.

"Злоупотребляющего сразу видно. Красное лицо, особенно в области носа, мешки под глазами, оплывшее лицо, опытный врач сразу это увидит. Запах перегара, который некоторые не удосуживаются даже скрыть перед приёмом. У наркозависимых резкий запах от кожных покровов, снижаются аналитические способности, следы инъекций", — отметил собеседник Лайфа.

Напомним, согласно предложенным правилам, будущих водителей или лишённых прав будут направлять на лабораторные исследования крови или мочи, если налицо будут признаки хронического алкоголизма или наркозависимости. При положительном результате россиянина направят на полноценное обследование в специализированную клинику.

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