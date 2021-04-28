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Власти Москвы дали прогноз по заполняемости храмов на Пасху

В церквях продолжают действовать ковидные ограничения, в частности масочный режим и соблюдение социальной дистанции.

28 апреля 2021, 17:46
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

В Москве более 200 тысяч человек придут в храмы на Пасху, заявил руководитель столичного Департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков. Однако, учитывая ковидные ограничения, до уровня посещаемости 2019 года дело не дойдёт, отметил он.

"В 2019 году на богослужениях пасхальных и на освящении присутствовало около 1,5 миллиона человек, в этом году на Рождество Христово в храмы пришло около 200 тысяч. Поэтому, я думаю, если говорить о посещаемости, то ясно, что будет больше, чем 200 тысяч, но явно значительно меньше, чем 1,5 миллиона", — пояснил он в интервью РИА "Новости".

Опубликован список храмов Москвы, где будут раздавать Благодатный огонь

Опубликован список храмов Москвы, где будут раздавать Благодатный огонь

Сучков напомнил, что в храмах продолжают действовать ковидные ограничения, в частности масочный режим и соблюдение социальной дистанции. При этом каждый храм сам определяет количество посетителей исходя из вместимости. По словам Сучкова, санитарные требования также распространяются и на освящения куличей, которые пройдут на улице.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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