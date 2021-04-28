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Дело избившего модель в прямом эфире стримера Mellstroy передали в суд

Пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

28 апреля 2021, 17:27
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/mellstroy?z=photo278753398_456245294/album278753398_0/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Андрей Бурим</a></p>

Фото © VK / Андрей Бурим

Московская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении стримера Mellstroy (Андрей Бурим), который избил девушку во время онлайн-трансляции. Об этом сообщается на сайте столичного надзорного ведомства.

"Пресненской межрайонной прокуратурой Москвы утверждён обвинительный акт по уголовному делу в отношении 23-летнего безработного жителя Москвы", — указано в сообщении.

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Отметим, что Андрея Бурима обвиняют в нанесении побоев. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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Напомним, в октябре прошлого года во время стрима Андрей Бурим схватил Алёну Ефремову за шею и несколько раз ударил лицом об стол. Результатом стали разбитые в кровь губы и сломанные брекеты. На инцидент отреагировали блогеры, журналист Максим Кононенко и депутат Госдумы Виталий Милонов. После того как YouTube заблокировал канал блогера, Бурим оправдался за нападение на девушку тем, что она якобы была под наркотиками. На него завели уголовное дело.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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