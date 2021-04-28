Дело избившего модель в прямом эфире стримера Mellstroy передали в суд
Пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.
Фото © VK / Андрей Бурим
Московская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении стримера Mellstroy (Андрей Бурим), который избил девушку во время онлайн-трансляции. Об этом сообщается на сайте столичного надзорного ведомства.
"Пресненской межрайонной прокуратурой Москвы утверждён обвинительный акт по уголовному делу в отношении 23-летнего безработного жителя Москвы", — указано в сообщении.
Отметим, что Андрея Бурима обвиняют в нанесении побоев. Ему грозит до двух лет лишения свободы.
Напомним, в октябре прошлого года во время стрима Андрей Бурим схватил Алёну Ефремову за шею и несколько раз ударил лицом об стол. Результатом стали разбитые в кровь губы и сломанные брекеты. На инцидент отреагировали блогеры, журналист Максим Кононенко и депутат Госдумы Виталий Милонов. После того как YouTube заблокировал канал блогера, Бурим оправдался за нападение на девушку тем, что она якобы была под наркотиками. На него завели уголовное дело.
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