Дело избившего модель в прямом эфире стримера Mellstroy передали в суд

Московская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении стримера Mellstroy (Андрей Бурим), который избил девушку во время онлайн-трансляции. Об этом сообщается на сайте столичного надзорного ведомства.

"Пресненской межрайонной прокуратурой Москвы утверждён обвинительный акт по уголовному делу в отношении 23-летнего безработного жителя Москвы", — указано в сообщении.

Отметим, что Андрея Бурима обвиняют в нанесении побоев. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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