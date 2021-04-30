КГБ Белоруссии обвинил в подготовке госпереворота девять человек и раскрыл их имена

Обвиняемыми по уголовному делу о государственном перевороте в Белоруссии проходят девять человек. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу Комитета государственной безопасности республики.

В КГБ раскрыли и личности всех обвиняемых — это Александр Федута, Юрий Зенкович, Григорий Костусев, Ольга Голубович, Дмитрий Щигельский, Александр Перепечко, Павел Кулаженко, Виталий Макаренко и Игорь Макар. Отмечается, что первые четверо уже находятся под стражей. Остальные арестованы заочно.

Как сообщил представитель ведомства Андрей Ярош, Белоруссия направила запрос правоохранительным органам США с просьбой о помощи в поисках и дальнейшей экстрадиции граждан Щигельского, Перепечко и Кулаженко. Касаемо Макара и Макаренко аналогичные запросы будут направлены в Литву и на Украину.

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