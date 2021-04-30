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КГБ Белоруссии обвинил в подготовке госпереворота девять человек и раскрыл их имена

Часть из них находится в других странах, поэтому они арестованы заочно, а силовым структурам этих стран направлены запросы на поиск и экстрадицию.

30 апреля 2021, 09:51
<p>Фото © ТАСС / Станислав Красильников </p>

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Обвиняемыми по уголовному делу о государственном перевороте в Белоруссии проходят девять человек. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу Комитета государственной безопасности республики.

В КГБ раскрыли и личности всех обвиняемых — это Александр Федута, Юрий Зенкович, Григорий Костусев, Ольга Голубович, Дмитрий Щигельский, Александр Перепечко, Павел Кулаженко, Виталий Макаренко и Игорь Макар. Отмечается, что первые четверо уже находятся под стражей. Остальные арестованы заочно.

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Как сообщил представитель ведомства Андрей Ярош, Белоруссия направила запрос правоохранительным органам США с просьбой о помощи в поисках и дальнейшей экстрадиции граждан Щигельского, Перепечко и Кулаженко. Касаемо Макара и Макаренко аналогичные запросы будут направлены в Литву и на Украину.

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Напомним, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что покушение на него готовилось по требованию высшего политического руководства США. План госпереворота предполагал не менее трёх сценариев. Лукашенко подчеркнул, что, согласно одному из них, его устранение планировалось на Параде Победы 9 Мая. В ходе одной из встреч заговорщиков организатор мятежа заявлял, что в случае неудачи на помощь ему придёт Госдепартамент США.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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