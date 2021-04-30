"Обратился на его же языке": В Коми объяснили причины конфликта между депутатом и главой региона

Конфликт между главой Коми Владимиром Уйбой и депутатом от КПРФ Олегом Михайловым спровоцировал сам парламентарий. Об этом Лайфу рассказал руководитель пресс-службы главы региона Евгений Ракин.

Ранее в СМИ и телеграм-каналах появилась аудиозапись с конфликтом Михайлова и Уйбы. Один из них спрашивал другого: "Кого ты трусом назвал?" — предлагал выйти и разобраться с использованием нецензурных выражений. По словам Ракина, инцидент произошёл во время ежегодного доклада главы Республики Коми перед региональным госсоветом.

"По регламенту лидеры фракций имеют возможность задать свои вопросы главе по содержанию доклада и прокомментировать его. Олег Алексеевич взял первым слово, но говорил совсем не об отчёте, а начал своё выступление с оскорблений в адрес Владимира Викторовича. Ну, по сути Михайлов оскорбил человека, трижды награждённого орденом Мужества, заслуженного врача, медика, спасавшего жизни людей в горячих точках", — отметил глава пресс-службы.

Ракин добавил, что Уйба при этом на провокацию не поддался и спокойно выдержал весь спич депутата. Хотя в подобной ситуации многие бы не сдержались и ответили обидчику прямо в зале.

"Разумеется, Владимир Викторович промолчал, но это не значит, что он стерпел. Поэтому вполне ожидаемо, что уже за пределами зала он подошёл к Михайлову и потребовал объясниться. И обратился к нему на том же языке, который Олег Алексеевич и понимает. Реакция и поведение Олега Алексеевича вполне ожидаемы, конечно же, он отказался отвечать за свои слова и повёл себя подло, тайком, исподтишка записал разговор и, испугавшись, быстро ретировался," — заключил Ракин.

На вопрос, будет ли Уйба извиняться перед депутатом, глава пресс-службы не ответил.

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