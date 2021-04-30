Прокурор запросил почти два года исправительных работ для свидетеля ДТП с Ефремовым
Ранее в интервью Лайфу мужчина заявил, что не отказывается от своих показаний о том, что в роковой вечер актёра за рулём не было.
Фото © Пресненский суд г. Москвы
Прокурор запросил почти два года исправительных работ для свидетеля по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова со стороны защиты. Гособвинитель уверен, что Александр Кобец, зная, что актёр находился за рулём, лицемерно утверждал, что видел его на пассажирском сиденье.
"Показания Кобца не соответствуют действительности. Прошу признать его виновным и назначить ему наказание в виде 1 года и 10 месяцев исправительных работ", — сказал прокурор на заседании, которое проходило в Пресненском районном суде Москвы.
Скандальные свидетели по делу Ефремова рассказали Лайфу, что видели на самом деле в тот роковой вечер
Напомним, после резонансного суда над Михаилом Ефремовым было возбуждено ещё несколько уголовных дел в связи с подозрением в лжесвидетельстве некоторых участников процесса. В большом интервью Лайфу двое из них, в том числе и Александр Кобец, рассказали, что происходило на Садовом кольце в тот роковой вечер, а также объяснили, почему ни один очевидец не снял их на видео.
ДТП с Михаилом Ефремовым
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