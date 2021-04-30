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В России нашли ещё одного предполагаемого члена банды Басаева и Хаттаба

Он подозревается в том, что в составе данной группы принимал активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

30 апреля 2021, 10:11
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Озеров</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Озеров

Следственный комитет Росси установил личность и задержал ещё одного предполагаемого члена банды Басаева и Хаттаба, напавшей на Дагестан в 1999 году. Им оказался некий Александр Пономаренко из Краснодарского края.

"В середине июля 1999 года Пономаренко добровольно вступил в состав банды под общим руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба и принял активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. В период с 7 по 24 августа 1999 года, действуя в составе устойчивой вооружённой группы Басаева и Хаттаба, боевики, вооружённые автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами, общей численностью не менее тысячи человек приняли активное участие в вооружённом мятеже", — сообщается на сайте СК.

Вторжение в Дагестан. Бесславный поход Басаева и Хаттаба

Вторжение в Дагестан. Бесславный поход Басаева и Хаттаба

Отмечается, что с задержанным производятся неотложные следственные и иные процессуальные действия, чтобы выяснить его роль в вооружённой группе.

Ранее Лайф писал, что суд приговорил члена банды Басаева к 14 годам колонии. Боевика признали виновным по статьям 317 ("Посягательство на жизнь военнослужащих"), ч. 2 ст. 209 ("Бандитизм") и ст. 279 ("Вооружённый мятеж") УК РФ. Позднее ФСБ задержала двух участников банды Басаева и Хаттаба. Следователи считают, что мужчины принимали активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

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ФСБ накрыла ячейку "Хизб ут-Тахрир" в Сибири — видео

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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