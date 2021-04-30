Стало известно, в какой форме выступит сборная России на ЧМ по хоккею

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг рассказал РИА "Новости", в какой форме выступит наша сборная на предстоящем чемпионате мира в Риге.

"Согласовали форму сборной на чемпионат мира с Международным олимпийским комитетом (МОК), ОКР и IIHF. На ней будут изображены [российский] триколор, пламя и олимпийские кольца. Эти элементы важны для нас, потому что мы являемся олимпийскими чемпионами. Благодарны МОК, ОКР и IIHF за согласование", — заявил Ротенберг.

Отметим, что по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) наша сборная не может выступать на чемпионате мира под национальным флагом. Это же касается и предстоящих Олимпийских и Паралимпийских игр.

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