Стало известно, в какой форме выступит сборная России на ЧМ по хоккею
Напомним, по решению Спортивного арбитражного суда наша команда не может выступать на турнире под национальным флагом.
Фото © EPA / MAXIM SHIPENKOV / ТАСС
Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг рассказал РИА "Новости", в какой форме выступит наша сборная на предстоящем чемпионате мира в Риге.
"Согласовали форму сборной на чемпионат мира с Международным олимпийским комитетом (МОК), ОКР и IIHF. На ней будут изображены [российский] триколор, пламя и олимпийские кольца. Эти элементы важны для нас, потому что мы являемся олимпийскими чемпионами. Благодарны МОК, ОКР и IIHF за согласование", — заявил Ротенберг.
Отметим, что по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) наша сборная не может выступать на чемпионате мира под национальным флагом. Это же касается и предстоящих Олимпийских и Паралимпийских игр.
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