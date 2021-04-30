Кремль в курсе сообщений о конфликте главы Коми и депутата

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал конфликт между главой Коми Владимиром Уйбой и местным депутатом от КПРФ Олегом Михайловым, который произошёл после выступления на заседании республиканского Госсовета. Напомним, что коммунист пожаловался, что губернатор обратился к нему с нецензурной бранью и пообещал его "урыть" за то, что Михайлов раскритиковал доклад Уйбы о работе местного правительства за 2020 год и назвал его трусом.

"Мы видели сообщения СМИ. Но с другой стороны, мы не знаем, какими словами озвучивал критику депутат. Поэтому не знаю точно, как критиковал действующего главу региона депутат, трудно оценивать реакцию. Если имели место оскорбительные высказывания, то жесткая риторика оправдана, тем более что ничего противоправного совершено нечего", — рассуждает Песков.

Владимир Уйба — заслуженный врач и заслуженный деятель науки Российской Федерации. Он возглавляет Коми с 23 сентября 2020 года. До этого занимал пост заместителя министра здравоохранения России, в 2004–2020 годах был руководителем Федерального медико-биологического агентства России.

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