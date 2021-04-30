Песков заявил, что доходы населения падают во всём мире

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на заявление Росстата о том, что доходы россиян продолжают падать. По его словам, последствия пандемии тяжело переживают во всех странах мира, но в Кремле рассчитывают, что в течение 2021 года эту статистику удастся восстановить.

"Аналогичная ситуация во всём мире. Все страны переживают последствия пандемического кризиса, и, естественно, мы не можем быть свободными от этих негативных последствий. Меры, которые активно энергично принимаются руководством страны и правительством, позволили минимизировать негативные последствия кризиса", — прокомментировал он.

Ранее россияне в ходе опроса определили доход, достаточный для достойной жизни. Сразу 11% респондентов ответили, что для нормального состояния хватит и менее 50 тысяч рублей. А вот остальные считают, что им необходимо зарабатывать от 80 до 120 тысяч (28%), от 120 до 200 тысяч (15%) и свыше 200 тысяч (9%).

Между тем Лайф рассказывал о "космических" зарплатах от полумиллиона рублей. Большинство из них предлагается в Москве и Подмосковье. Следом идёт Краснодарский край.

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