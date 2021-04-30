Песков заявил, что доходы населения падают во всём мире
В Кремле рассчитывают, что в России эту тенденцию удастся остановить в течение этого года, поскольку меры, которые энергично принимаются руководством страны и правительством, позволили минимизировать негативные последствия кризиса.
Заместитель руководителя Администрации Президента РФ, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Фото © Kremlin.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на заявление Росстата о том, что доходы россиян продолжают падать. По его словам, последствия пандемии тяжело переживают во всех странах мира, но в Кремле рассчитывают, что в течение 2021 года эту статистику удастся восстановить.
"Аналогичная ситуация во всём мире. Все страны переживают последствия пандемического кризиса, и, естественно, мы не можем быть свободными от этих негативных последствий. Меры, которые активно энергично принимаются руководством страны и правительством, позволили минимизировать негативные последствия кризиса", — прокомментировал он.
Ранее россияне в ходе опроса определили доход, достаточный для достойной жизни. Сразу 11% респондентов ответили, что для нормального состояния хватит и менее 50 тысяч рублей. А вот остальные считают, что им необходимо зарабатывать от 80 до 120 тысяч (28%), от 120 до 200 тысяч (15%) и свыше 200 тысяч (9%).
Между тем Лайф рассказывал о "космических" зарплатах от полумиллиона рублей. Большинство из них предлагается в Москве и Подмосковье. Следом идёт Краснодарский край.
Лента новостей
Выбор редакции
"Мы, конечно, ожидали лучшего": В Кремле оценили первые 100 дней президентства Байдена
Минпромторг предложил направить налоги от сверхдоходов металлургов на госстроительство
Чем опасно погашение кредитов через банкомат: финансист дал пояснения
В Кремле приветствуют решение Киргизии и Таджикистана о прекращении огня
Девушка из Питера показала, как у неё преобразился котёнок, которого спасли из-под капота авто
Комментариев: 0