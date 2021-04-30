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В Кремле не обсуждается возможность сокращения новогодних праздников из-за продления майских

Песков напомнил, что "мы гуляем не ради того, чтобы гулять", а чтобы не допустить скачка заболеваемости коронавирусом. В связи с этим вопрос о компенсации рабочих дней на повестке пока не стоит.

30 апреля 2021, 10:05
<p>Фото © Агентство "Москва" / Андрей Любимов</p>

Фото © Агентство "Москва" / Андрей Любимов

В Кремле не обсуждается возможность сокращения новогодних праздников из-за продления майских. Об этом, отвечая на вопрос журналиста Лайфа, заявил в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Уже пять регионов РФ продлили майские праздники на 11 мая

Уже пять регионов РФ продлили майские праздники на 11 мая

"Я такой информацией не располагаю. Мы гуляем не ради того, чтобы гулять, а гуляем по рекомендации наших специалистов-эпидемиологов, с коими согласился президент. И гуляем на фоне того, что коронавирус пока не побеждён и эпидемия так или иначе продолжается, не ушла полностью. Поэтому вряд ли это подлежит компенсации дальнейшей, эти дни", — рассуждает он.

Представитель Кремля добавил, что не располагает информацией, что в каких-либо регионах страны дни с 4 по 7 мая объявлены рабочими, несмотря на президентский указ. Он предложил эти вопросы адресовать руководителям регионов.

Песков рассказал про график Путина на майские

Песков рассказал про график Путина на майские

Напомним, решение о длинных выходных было принято Владимиром Путиным по просьбе Роспотребнадзора. Так, нерабочими днями в России объявлен период с 1 по 10 мая включительно. Большинство россиян планируют провести эти дни дома или на даче. Ещё 11% отправятся в путешествие по России, а 2% уедут за границу.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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