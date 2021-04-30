В Кремле не обсуждается возможность сокращения новогодних праздников из-за продления майских

"Я такой информацией не располагаю. Мы гуляем не ради того, чтобы гулять, а гуляем по рекомендации наших специалистов-эпидемиологов, с коими согласился президент. И гуляем на фоне того, что коронавирус пока не побеждён и эпидемия так или иначе продолжается, не ушла полностью. Поэтому вряд ли это подлежит компенсации дальнейшей, эти дни", — рассуждает он.