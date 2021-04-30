В Кремле не обсуждается возможность сокращения новогодних праздников из-за продления майских
Песков напомнил, что "мы гуляем не ради того, чтобы гулять", а чтобы не допустить скачка заболеваемости коронавирусом. В связи с этим вопрос о компенсации рабочих дней на повестке пока не стоит.
Фото © Агентство "Москва" / Андрей Любимов
В Кремле не обсуждается возможность сокращения новогодних праздников из-за продления майских. Об этом, отвечая на вопрос журналиста Лайфа, заявил в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Я такой информацией не располагаю. Мы гуляем не ради того, чтобы гулять, а гуляем по рекомендации наших специалистов-эпидемиологов, с коими согласился президент. И гуляем на фоне того, что коронавирус пока не побеждён и эпидемия так или иначе продолжается, не ушла полностью. Поэтому вряд ли это подлежит компенсации дальнейшей, эти дни", — рассуждает он.
Представитель Кремля добавил, что не располагает информацией, что в каких-либо регионах страны дни с 4 по 7 мая объявлены рабочими, несмотря на президентский указ. Он предложил эти вопросы адресовать руководителям регионов.
Напомним, решение о длинных выходных было принято Владимиром Путиным по просьбе Роспотребнадзора. Так, нерабочими днями в России объявлен период с 1 по 10 мая включительно. Большинство россиян планируют провести эти дни дома или на даче. Ещё 11% отправятся в путешествие по России, а 2% уедут за границу.
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