Российских учителей эвакуировали из зоны конфликта на границе Киргизии и Таджикистана

Трое учителей из России, которые работали в приграничном с Киргизией селе в Таджикистане переведены в безопасную зону. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ. Педагоги временно размещены в городе Худжанд, им оказывается полная поддержка.

"Ввиду осложнения ситуации на киргизско-таджикской границе представительством Россотрудничества при содействии посольства Российской Федерации в Республике Таджикистан и Минпросвещения России трое учителей, работавших в школе приграничном с Киргизской Республикой селе Хистеварз (Гафуровский район)", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что при нормализации обстановки на границе двух государств учителя вернутся к местам постоянного проживания и своей работе. А пока Минпросвещения вместе с МИД РФ держит на особом контроле ситуацию с 29 учителями, которые работают в киргизском городе Ош. Их жизням и здоровью сейчас ничего не угрожает, уточнили в пресс-службе.