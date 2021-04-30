Российских учителей эвакуировали из зоны конфликта на границе Киргизии и Таджикистана
Как только ситуация на границе двух государств станет более спокойной, они смогут вернуться к своему месту жительства и работы.
Фото © ТАСС / Жуков Сергей
Трое учителей из России, которые работали в приграничном с Киргизией селе в Таджикистане переведены в безопасную зону. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ. Педагоги временно размещены в городе Худжанд, им оказывается полная поддержка.
"Ввиду осложнения ситуации на киргизско-таджикской границе представительством Россотрудничества при содействии посольства Российской Федерации в Республике Таджикистан и Минпросвещения России трое учителей, работавших в школе приграничном с Киргизской Республикой селе Хистеварз (Гафуровский район)", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Отмечается, что при нормализации обстановки на границе двух государств учителя вернутся к местам постоянного проживания и своей работе. А пока Минпросвещения вместе с МИД РФ держит на особом контроле ситуацию с 29 учителями, которые работают в киргизском городе Ош. Их жизням и здоровью сейчас ничего не угрожает, уточнили в пресс-службе.
Напомним, обстановка на границе двух республик обострилась накануне. Государства обвинили друг друга в провокациях, а в зоне конфликта начались бои. Вечером в четверг стороны договорились о прекращении огня, но сегодня стрельба на границе ненадолго возобновилась, после чего МИД Киргизии заявил, что Бишкек и Душанбе сядут за стол переговоров.
Выбор редакции
Персы против тюрков: кому выгодна война киргизов и таджиков внутри ОДКБ и что пишут в соцсетях
Президенты Киргизии и Таджикистана обсудили ситуацию с конфликтом на границе
Вертолёт Ingenuity совершил четвёртый успешный полёт на Марсе
ВОЗ рекомендовала ещё одну вакцину для экстренного применения: не "Спутник V"
Глава Европарламента ответил на санкции России цитатой из романа "Война и мир"
Комментариев: 0