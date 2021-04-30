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Российских учителей эвакуировали из зоны конфликта на границе Киргизии и Таджикистана

Как только ситуация на границе двух государств станет более спокойной, они смогут вернуться к своему месту жительства и работы.

30 апреля 2021, 21:04
<p>Фото © ТАСС / Жуков Сергей</p>

Фото © ТАСС / Жуков Сергей

Трое учителей из России, которые работали в приграничном с Киргизией селе в Таджикистане переведены в безопасную зону. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ. Педагоги временно размещены в городе Худжанд, им оказывается полная поддержка.

"Ввиду осложнения ситуации на киргизско-таджикской границе представительством Россотрудничества при содействии посольства Российской Федерации в Республике Таджикистан и Минпросвещения России трое учителей, работавших в школе приграничном с Киргизской Республикой селе Хистеварз (Гафуровский район)", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Президенты Киргизии и Таджикистана обсудили ситуацию с конфликтом на границе

Президенты Киргизии и Таджикистана обсудили ситуацию с конфликтом на границе

Отмечается, что при нормализации обстановки на границе двух государств учителя вернутся к местам постоянного проживания и своей работе. А пока Минпросвещения вместе с МИД РФ держит на особом контроле ситуацию с 29 учителями, которые работают в киргизском городе Ош. Их жизням и здоровью сейчас ничего не угрожает, уточнили в пресс-службе.

Напомним, обстановка на границе двух республик обострилась накануне. Государства обвинили друг друга в провокациях, а в зоне конфликта начались бои. Вечером в четверг стороны договорились о прекращении огня, но сегодня стрельба на границе ненадолго возобновилась, после чего МИД Киргизии заявил, что Бишкек и Душанбе сядут за стол переговоров.

До 31 возросло число погибших граждан Киргизии в конфликте с Таджикистаном

До 31 возросло число погибших граждан Киргизии в конфликте с Таджикистаном

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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