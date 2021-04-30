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До 31 возросло число погибших граждан Киргизии в конфликте с Таджикистаном

154 человека пострадали. 43 из них доставлены в больницы Бишкека. Двое находятся в тяжёлом состоянии.

30 апреля 2021, 12:24
<p>Фото © ТАСС / Максим Слуцкий</p>

Фото © ТАСС / Максим Слуцкий

В результате столкновений на границе с Таджикистаном погиб 31 гражданин Киргизии. Об этом заявила на брифинге первый заместитель министра здравоохранения и социального развития Ализа Солтонбекова.

Также, по её словам, 154 человека пострадали, 121 из них — гражданские. 43 раненых доставлены в больницы Бишкека, двое находятся в тяжёлом состоянии.

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Что касается жертв со стороны Таджикистана, то известно о восьми погибших. Также сообщается о 110 раненых. Однако "Sputnik Таджикистан" отмечает, что погибших может быть около 20, а пострадавших — порядка 160.

Напомним, обстановка на границе двух республик обострилась накануне. Государства обвинили друг друга в провокациях, а в зоне конфликта начались бои. Вечером в четверг стороны договорились о прекращении огня, но сегодня стрельба на границе ненадолго возобновилась, после чего МИД Киргизии заявил, что Бишкек и Душанбе сядут за стол переговоров.

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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