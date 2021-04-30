До 31 возросло число погибших граждан Киргизии в конфликте с Таджикистаном

В результате столкновений на границе с Таджикистаном погиб 31 гражданин Киргизии. Об этом заявила на брифинге первый заместитель министра здравоохранения и социального развития Ализа Солтонбекова.

Также, по её словам, 154 человека пострадали, 121 из них — гражданские. 43 раненых доставлены в больницы Бишкека, двое находятся в тяжёлом состоянии.

Что касается жертв со стороны Таджикистана, то известно о восьми погибших. Также сообщается о 110 раненых. Однако "Sputnik Таджикистан" отмечает, что погибших может быть около 20, а пострадавших — порядка 160.

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