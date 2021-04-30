До 31 возросло число погибших граждан Киргизии в конфликте с Таджикистаном
154 человека пострадали. 43 из них доставлены в больницы Бишкека. Двое находятся в тяжёлом состоянии.
Фото © ТАСС / Максим Слуцкий
В результате столкновений на границе с Таджикистаном погиб 31 гражданин Киргизии. Об этом заявила на брифинге первый заместитель министра здравоохранения и социального развития Ализа Солтонбекова.
Также, по её словам, 154 человека пострадали, 121 из них — гражданские. 43 раненых доставлены в больницы Бишкека, двое находятся в тяжёлом состоянии.
Что касается жертв со стороны Таджикистана, то известно о восьми погибших. Также сообщается о 110 раненых. Однако "Sputnik Таджикистан" отмечает, что погибших может быть около 20, а пострадавших — порядка 160.
Напомним, обстановка на границе двух республик обострилась накануне. Государства обвинили друг друга в провокациях, а в зоне конфликта начались бои. Вечером в четверг стороны договорились о прекращении огня, но сегодня стрельба на границе ненадолго возобновилась, после чего МИД Киргизии заявил, что Бишкек и Душанбе сядут за стол переговоров.
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