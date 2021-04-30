Война камнями и палками: сравниваем армии Киргизии и Таджикистана
На границе Киргизии и Таджикистана идут бои. Пограничники двух бывших советских республик обстреливают друг друга. Лайф подсчитал реальные боевые силы двух стран.
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По данным авторитетного рейтинга Global Firepower Index, Киргизия и Таджикистан в рейтинге армий мира занимают 93-е и 99-е место соответственно. При этом военные бюджеты стран сильно отличаются. Если Таджикистан выделяет на оборону 78 млн в долларовом эквиваленте, то Киргизия — только $20 млн.
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Что касается реальных военных сил, то здесь расклад примерно равный. Таджикистан превосходит своих соседей по количеству танков и ракетных установок. А вот авиация обеих стран развита слабо. На двоих лишь один транспортный самолёт и восемь атакующих вертолётов. За отсутствием выхода к морю флота ни у Киргизии, ни у Таджикистана нет. Подробнее — в инфографике Лайфа.
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