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Регион
Опубликовано 30 апреля 2021, 11:01
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Война камнями и палками: сравниваем армии Киргизии и Таджикистана

На киргизско-таджикской границе продолжаются бои, пограничники двух стран ведут взаимный огонь. Life.ru сравнил реальные военные возможности республик.

Фото © LIFE

Фото © LIFE

По данным авторитетного рейтинга Global Firepower Index, Киргизия и Таджикистан в рейтинге армий мира занимают 93-е и 99-е место соответственно. При этом военные бюджеты стран сильно отличаются. Если Таджикистан выделяет на оборону 78 млн в долларовом эквиваленте, то Киргизия — только $20 млн.

Пылающая граница: как начался военный конфликт между Киргизией и Таджикистаном и к чему может привести
Пылающая граница: как начался военный конфликт между Киргизией и Таджикистаном и к чему может привести

Что касается реальных военных сил, то здесь расклад примерно равный. Таджикистан превосходит своих соседей по количеству танков и ракетных установок. А вот авиация обеих стран развита слабо. На двоих лишь один транспортный самолёт и восемь атакующих вертолётов. За отсутствием выхода к морю флота ни у Киргизии, ни у Таджикистана нет. Подробнее — в инфографике Лайфа.

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Алексей Соков
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