Президенты Киргизии и Таджикистана обсудили ситуацию с конфликтом на границе

Стороны провели конструктивный диалог по ситуации на общем участке государственной границы. По словам Жапарова, Киргизия настроена решать этот и другие вопросы между странами путём диалога. Он выразил уверенность в продолжении взаимовыгодного и плодотворного сотрудничества между двумя странами "на основе традиционной и многовековой дружбы и добрососедства между киргизским и таджикским народами".