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Президенты Киргизии и Таджикистана обсудили ситуацию с конфликтом на границе

Лидеры условились провести переговоры по определению госграницы и организовать очную встречу в Душанбе.

30 апреля 2021, 13:53
<p>Фото © ТАСС / ЕРА / IGOR KOVALENKO, Wikipedia</p>

Фото © ТАСС / ЕРА / IGOR KOVALENKO, Wikipedia

Телефонный разговор состоялся между президентами Киргизии Садыром Жапаровым и Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом сообщила пресс-служба киргизского лидера.

Стороны провели конструктивный диалог по ситуации на общем участке государственной границы. По словам Жапарова, Киргизия настроена решать этот и другие вопросы между странами путём диалога. Он выразил уверенность в продолжении взаимовыгодного и плодотворного сотрудничества между двумя странами "на основе традиционной и многовековой дружбы и добрососедства между киргизским и таджикским народами".

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"Главы государств договорились решить сложившуюся ситуацию исключительно мирным путём и провести очную встречу в городе Душанбе во второй половине мая текущего года. Переговоры правительственных делегаций сторон по делимитации и демаркации киргизско-таджикской государственной границы состоятся завтра, 1 мая, на территории Баткенской области", — отметили в пресс-службе.

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Напомним, обстановка на границе двух республик обострилась накануне. Государства обвинили друг друга в провокациях, а в зоне конфликта начались бои. Вечером в четверг стороны договорились о прекращении огня, но сегодня стрельба на границе ненадолго возобновилась, после чего МИД Киргизии заявил, что Бишкек и Душанбе сядут за стол переговоров.


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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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