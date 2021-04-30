Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Захарова двумя словами ответила на браваду главы Европарламента, отказавшегося бояться "угроз" из России

Европейский чиновник счёл за таковые санкции и подчеркнул, что не намерен молчать.

30 апреля 2021, 21:59
<p>Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова очень лаконично ответила на речь спикера Европарламента Давида Сассоли, который попал в российские санкционные списки. Европейский чиновник в ответ на введение против него штрафных мер заявил: "Угрозы не заставят нас молчать".

"1) Нас тоже. 2) А мы разве угрожали?" — обратилась к Сассоли Захарова в "Фейсбуке".

Глава Европарламента ответил на санкции России цитатой из романа "Война и мир"

Глава Европарламента ответил на санкции России цитатой из романа "Война и мир"

Напомним, ранее Россия ввела ответные санкции против ЕС: в чёрном списке оказалось восемь человек, в том числе председатель Европарламента Давид-Мария Сассоли. В российском МИД объяснили, что Брюссель отвергает любые предложения Москвы решать проблемы в отношениях путём диалога и продолжает политику нелегитимных односторонних ограничительных мер.

Авторы
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

МИД Швеции выразил сожаление из-за санкций России против ЕС

сегодня в 21:35

Глава Европарламента ответил на санкции России цитатой из романа "Война и мир"

сегодня в 20:48

"До масштабов Карабаха не вырастет": Спрогнозировано развитие конфликта между Киргизией и Таджикистаном

сегодня в 22:05

"Заставил написать расписку и угрожал": Вдову хоккеиста Валерия Карпова выселяют из дома

сегодня в 22:28

"Дети плакали и кричали": В Петербурге отец маленькой пациентки жестоко избил педиатра из-за отказа в прививке

сегодня в 22:15

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1