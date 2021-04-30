Захарова двумя словами ответила на браваду главы Европарламента, отказавшегося бояться "угроз" из России
Европейский чиновник счёл за таковые санкции и подчеркнул, что не намерен молчать.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова очень лаконично ответила на речь спикера Европарламента Давида Сассоли, который попал в российские санкционные списки. Европейский чиновник в ответ на введение против него штрафных мер заявил: "Угрозы не заставят нас молчать".
"1) Нас тоже. 2) А мы разве угрожали?" — обратилась к Сассоли Захарова в "Фейсбуке".
Напомним, ранее Россия ввела ответные санкции против ЕС: в чёрном списке оказалось восемь человек, в том числе председатель Европарламента Давид-Мария Сассоли. В российском МИД объяснили, что Брюссель отвергает любые предложения Москвы решать проблемы в отношениях путём диалога и продолжает политику нелегитимных односторонних ограничительных мер.
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