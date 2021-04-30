Врач рассказала, сколько времени есть у человека на удаление клеща до проявления инфекции

При попадании клеща на кожу человека в среднем есть 72 часа на удаление насекомого и при необходимости — введение иммуноглобулина. Об этом газете "Петербургский дневник" рассказала врач-инфекционист Боткинской больницы Мария Белопольская.

"В ситуации, когда в клеще обнаруживается вирус клещевого энцефалита, время до введения иммуноглобулина составляет максимум 72 часа. Позже иммуноглобулин не вводится", — подчеркнула Белопольская.

Медик отметила, что заболеваемость при присасывании инфицированного клеща не является стопроцентной. В Северо-Западном регионе лишь 1–2% членистоногих инфицированы энцефалитом, гораздо чаще встречается боррелиоз, но он хорошо поддаётся лечению. Главное — вовремя обратиться к врачу.

Белопольская добавила, что детям сразу после укуса вводят иммуноглобулин. А вот взрослым людям — только после обнаружения вируса.

"Иммуноглобулин — это не просто капельки в нос. Это специфический противоклещевой иммуноглобулин, иммунобиологический препарат, требующий специфических условий хранения, просто так купить его трудно, он достаточно дорогой и редкий. Это препарат для внутримышечного введения, вводится большая доза, возможны побочные реакции, поэтому без показаний мы его не назначаем. Но если в клеще обнаружен вирус клещевого энцефалита, то противоклещевой иммуноглобулин вводится бесплатно", — объяснила доктор.

По словам инфекциониста, каждый год около 15–20 человек поступают в Боткинскую больницу с энцефалитом, хоть смертельных случаев и не было. Многое в поведении клещей зависит от погоды за окном. Они не любят сильную жару и холод, в отличие от температуры 15–17 С°.

Врач рассказала, что для извлечения клеща используется специальная петелька, которая надевается на членистоногое и позволяет его легко выкрутить. Использование масла или спирта чревато тем, что животному может резко поплохеть и он увеличит риск заражения, выбросив больше содержимого из своего кишечника.

Что касается репеллентов, то эффективны лишь те, где есть специальная пометка в стиле "спасает от клещей". В таком случае членистоногие просто не заинтересуются человеком. Но нужно быть осторожными по отношению к своим домашним животным: клещ вполне может сменить свою дислокацию, пояснила специалист.

"Если клещ уже напившийся, то он, скорее всего, не будет присасываться, но если он запутался в шерсти, ещё не напившийся, то будет нападать на людей. Клещ — это не оса, он не погибает после укуса. Он наелся, но ему нужно много крови для размножения. Поэтому риск есть всегда", — подытожила врач.

А ранее россиянам напомнили симптомы укуса инфицированного клеща.

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