Убойная сила: 5 способов прогнать клещей с дачного участка

В конце апреля в регионах уже начали жаловаться на небывалую активность клещей. В некоторых областях к врачам обратилось на 50% больше пациентов, чем в прошлом году. Многих пострадавших клещи покусали на даче. Лайф выяснил, какие есть способы избавиться от клещей и сколько это будет стоить.

Первый способ — обработать участок инсектицидами самостоятельно. Цена четыре тысячи рублей

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Многие дачники предпочитают обрабатывать участок с помощью специальных химикатов — инсектицидов. Это вполне можно сделать самостоятельно. Правда, нужно строго следовать инструкции на упаковке. Использовать можно только специально разработанные препараты. Иначе химикат может навредить не только клещам, но и культурным растениям.

Обычно в основе препаратов от клещей используется перметрин. Эффективность зависит от его концентрации. Правда, для новичков перед покупкой лучше проконсультироваться у специалиста.

Очень важно соблюдать дозировку. Принцип "больше — значит лучше" тут не действует. Ни в коем случае нельзя превышать дозировку. Особенно если планируется комбинированная обработка, во время которой сочетается несколько разных препаратов. Во время обработки на участке не должно быть домашних животных. Иначе они могут отравиться.

При выборе препарата важно учитывать, в какой местности находится дача. Если рядом есть река или озеро, близко грунтовые воды, то не стоит выбирать растворы. Лучше купить препарат в гранулах.

Второй способ — вызвать санитарную службу. Цена семь тысяч рублей

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Конечно, стоимость работы санитарных служб зависит от региона, размера участка и химикатов, которыми его будут обрабатывать. Как правило, цена такой услуги для шести соток находится в пределах семи тысяч рублей.

Если дача находится рядом с крупным мегаполисом, то специалисты обычно приезжают в день вызова. Сначала они осматривают участок, траву и водоёмы вокруг. Главная задача — найти места скопления клещей. После этого начинается непосредственно обработка инсектицидами. Продолжительность её зависит от площади участка. Для шести соток может быть достаточно и часа, а для больших территорий со сложным рельефом и большим количеством растений может не хватить и пяти часов.

Специалисты обрабатывают не только сам участок, но и усиленно проходятся по его периметру. Это необходимо для установления барьерной защиты. Тогда клещи уже не смогут попасть на дачу извне. Конечная цена обработки будет зависеть ещё и от того, есть ли на участке клещи. Если они уже освоили территорию, то будет иметь значение и количество.

Чтобы обработка прошла эффективно, важно проводить её в хорошую погоду. Не должно быть не только дождя, но и ветра. Очень желательно, чтобы сухая погода продержалась хотя бы два дня после обработки. Самим хозяевам в это время лучше на участок не выходить. Оптимально выждать хотя бы три дня, а лучше пять.

Третий способ — купить ультразвуковой отпугиватель. Цена три тысячи рублей

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Главный плюс отпугивателя — простота в использовании. Моноблок обычно очень компактный. Он издаёт ультразвуки на частотах, которые не слышит человек. Соответственно, работающий прибор не будет раздражать и мешать отдыхающим. Впрочем, заменить химическую обработку он не может.

Радиус действия прибора обычно небольшой. Он составляет порядка 50 квадратных метров. Такого прибора может быть достаточно для того, чтобы защитить, например, зону для приготовления шашлыка. Можно купить сразу несколько отпугивателей. Но для полноценной защиты от клещей всего участка этого не хватит.

При этом весьма эффективно работают отпугиватели на ошейнике для домашних животных. Собаки и кошки являются переносчиками клещей. Именно на них те часто попадают на участок. Особенно если собаки гуляют не только на самом участке, но и за его пределами в лесу.

Четвертый способ — растения-инсектициды. 500 рублей

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Можно использовать и натуральные способы защиты участка. Например, высадить по периметру специальные растения. Это природные инсектициды, которые отпугивают паразитов. Такой способ защиты хорошо подходит дачникам, которые не хотят использовать химию на участке. Чтобы снизить риск проникновения клещей, по периметру территории можно высадить ромашку. Чтобы усилить эффект можно сочетать её с багульником. Не понравится клещам и резкий запах пижмы.

Серьёзный яд для них — кора черёмухи. Можно не только высадить это дерево на участке, но и сварить из её коры отвар. Он хорошо подойдёт для опрыскивания. Обработать им можно всю территорию дачи. В таком случае все затраты дачника сведутся лишь к семенам. Может хватить и 500 рублей.

Пятый способ — провести уборку участка. Цена десять тысяч рублей

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Клещи не любят гравий и тротуарную плитку. Если проложить на участке дорожки, то таким образом можно огородить от клещей зону отдыха. К тому же это придаст даче более благоустроенный вид. Дорожки просто необходимы, если рядом находится лес. С ним обязательно нужно проложить границу. Иначе клещи будут спокойно переходить по траве из леса на участок.

Вообще, клещи живут в высокой траве и кустах. Они зимуют в прошлогодней листве, а весной выползают оттуда наружу. Таким образом, часть проблем можно решить банальной уборкой. Если будет меньше гор мусора и старой листвы, то и вероятность появления клещей будет меньше.

Одним словом, нужно создать клещам некомфортную для обитания среду. Поможет также регулярный покос высокой травы. Лучше убрать ненужную растительность — кусты и засохшие деревья.

Есть распространённый миф, что клещи могут прыгать на человека с деревьев. Это не так. Ни летать, ни прыгать они не умеют. Соответственно, угроза исходит именно от высокой травы.

Ещё один переносчик — животные. Причём не только свои, но и чужие. Защитить территорию помог бы забор, сквозь который не могли бы проникнуть посторонние животные. Речь идёт не только о соседских котах и собаках. Переносчиком могут стать и дикие звери. Например, зайцы или ежи.

Кроме того, клещи предпочитают селиться на участках с высокой влажностью, там, где много тени. Солнечные места они не любят. Так что если регулярно проводить обрезку деревьев и не злоупотреблять с поливом территории, то клещам жить на участке будет некомфортно.

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