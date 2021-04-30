Офис Зеленского нарушил молчание и спустя два дня осудил "Марш вышиванок" в Киеве

Офис президента Украины Владимира Зеленского спустя два дня осудил прошедший 28 апреля в центре Киева "Марш вышиванок", посвящённый годовщине создания дивизии СС "Галичина" в годы Второй мировой войны. Официальное заявление размещено на официальном сайте главы государства.

"Категорически осуждаем любые проявления пропаганды тоталитарных режимов, в частности национал-социалистического, и попытки пересмотреть правду о Второй мировой войне. Не было и не могло быть никакого украинского интереса в том, что нацисты пытались использовать людей на захваченных территориях ради своих целей", — говорится в сообщении.

В офисе Зеленского подчеркнули, что разгром нацизма был победой для украинцев, которые вместе с другими народами завоевали право на жизнь. В руководстве страны призвали МВД и столичную администрацию расследовать обстоятельства проведения марша, а также привлечь к ответственности тех, кто нарушил закон.

Напомним, ранее МИД Украины решительно осудил киевский "Марш вышиванок", посвящённый годовщине создания дивизии СС "Галичина" в годы Второй мировой войны.

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