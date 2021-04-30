МИД Украины осудил марш в честь дивизии СС "Галичина" в Киеве

Министерство иностранных дел Украины решительно осудило киевский "Марш вышиванок", посвящённый годовщине создания дивизии СС "Галичина" в годы Второй мировой войны. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

"Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает любые проявления глорификации войск Ваффен-СС. В течение этой недели Украина будет чествовать память миллионов украинцев и представителей других народов, погибших от рук нацистов. Мы должны заботиться о том, чтобы к любому оправданию нацистских преступлений отсутствовала всякая толерантность со стороны украинского государства и общества", — заявили в украинском МИД.

Там напомнили, что в Незалежной запрещена "пропаганда тоталитарных режимов". В частности, национал-социалистического.

Но при этом в прошлом году Шестой апелляционный административный суд Киева постановил, что символика СС "Галичина" не является нацистской. Таким образом, он аннулировал вынесенное ранее решение Окружного административного суда, который признал их символику нацистской.

Напомним, что шествие участников "Марша вышиванок" по центру Киева собрало около ста человек и заняло примерно полчаса времени. Выступавшие выразили своё желание "пройтись по руинам Москвы".

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