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Дмитрий Булыкин покинул "Локомотив"

Об этом известный в прошлом футболист сообщил на своей странице в социальной сети. Также он поблагодарил Сёмина, Геркуса, Кикнадзе и других руководителей, которые работали с ним в клубе в разное время.

30 апреля 2021, 12:42

Фото © Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Дмитрий Булыкин написал в "Инстаграме", что 30 апреля стало его последним рабочим днём в "Локомотиве". В московском футбольном клубе он занимал должность члена совета директоров, а ранее был советником президента.

"За три года получил нереальное количество знаний, особенно в сочетании с учёбой в UEFA, и убедился на практике, какие разные подходы в управлении клубом в Европе и в России", — отметил Булыкин. — Приятно было приложить свои знания и опыт, курируя академию "Локомотива", а также участвовать в создании женской команды "Локомотив".

При этом он отметил, что его ждут новые вызовы, о которых скоро станет известно.

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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