Дмитрий Булыкин покинул "Локомотив"

Дмитрий Булыкин написал в "Инстаграме", что 30 апреля стало его последним рабочим днём в "Локомотиве". В московском футбольном клубе он занимал должность члена совета директоров, а ранее был советником президента.

"За три года получил нереальное количество знаний, особенно в сочетании с учёбой в UEFA, и убедился на практике, какие разные подходы в управлении клубом в Европе и в России", — отметил Булыкин. — Приятно было приложить свои знания и опыт, курируя академию "Локомотива", а также участвовать в создании женской команды "Локомотив".