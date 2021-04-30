В РПЛ начинается жаркий финал: станет ли "Зенит" чемпионом и попадёт ли "Спартак" в ЛЧ

Очередной сезон в Российской премьер-лиге близится к финалу. Команды прилично подустали за время этого продолжительного спектакля, пора бы и на поклон выйти. Естественно, что кто-то это сделает с кубком в руках, а кто-то сразу отправится в "театр" рангом ниже. И расклады в этом сезоне более чем любопытные.

"Зенит" — чемпион?

Мы специально ставим здесь знак вопроса, ибо при всём уважении к "Зениту" должны признать, что и тут тоже может случиться немыслимое. Пока что команда Сергея Семака имеет преимущество над "Локомотивом" в шесть очков, но именно с ним у сине-бело-голубых и будет ближайшая игра. Победил — чемпион, нет — жди новый тур. Впрочем, даже если петербуржцы уступят железнодорожникам, вряд ли те обойдут их в таблице. Для итогового триумфа "Зениту" (при поражении в матче с "Локо") достаточно будет набрать четыре очка в матчах с "Уфой" и "Тамбовом". Если матч на "Газпром-арене" завершится вничью, тогда команда из Северной столицы может взять золотые медали 8 мая. Для этого достаточно будет одного очка в матче с "Уфой". Есть ощущение, что это вполне выполнимая задача для действующего чемпиона.

Да и "Локомотиву" при таком раскладе нужно будет не сбавлять ход и обыграть "Динамо" и "Урал" — куда более сложная задача, чем у питерцев. Взять титул теоретически может ещё и "Спартак", но тогда "Зенит" должен проиграть все три матча, а "Локо" набрать не больше трёх очков в последних матчах.

Лига чемпионов: "паровозы" или "мясо"

Иных здесь ждать не следует. "Локомотив" и "Спартак" вряд ли пустят в свою разборку кого-нибудь ещё. Пока плюс два очка у парней из Черкизово, но календарь не балует подшефных Николича. У команды Тедеско тут ситуация на бумаге представляется более выигрышной, но вряд ли "Арсенал", "Химки" и "Ахмат" захотят так просто отдать красно-белым очки. По сути, "Локомотив" может пропустить команду "Спартак" вперёд уже в этом туре. И это вполне себе реальный расклад.

Лига конференций: "группа 46" и запутанная ситуация

Здесь никакие разговоры о раскладах не помогут. ЦСКА, "Рубин", "Динамо" и "Сочи" спутали все карты любителям понятных концовок. Если же вы любите, чтобы все было, как в детективах, когда всё становится ясно в конце, то устраивайтесь поудобнее. И да, кстати, мы не ошиблись — именно Лига конференций. УЕФА презентовал новый турнир, который станет третьим по силе, и именно туда отправятся наши команды, занявшие третье и четвёртое место. В Лигу Европы попадёт обладатель кубка. Если же это будет "Локомотив" и параллельно он станет вторым в РПЛ, то путёвку получит третья команда чемпионата — судя по всему, "Спартак".

Календарь "группы 46": "Рубин": "Динамо", "Арсенал", "Ротор"

"Сочи": "Краснодар", "Ротор", "Химки"

ЦСКА: "Уфа", "Краснодар", "Динамо"

"Динамо": "Рубин", "Локомотив", ЦСКА

Не позавидуешь "Динамо". Что-что, а календарь команду Сандро Шварца вообще щадить не стал. Тут тебе сразу "Рубин" — прямой конкурент, потом "Локомотив", а в финале — дерби с ЦСКА. Армейцы, кстати, тоже не получили подарка от расписания. "Уфа" будет как уж на сковородке крутиться, но сделает всё, чтобы вылета избежать. Виктор Гончаренко и его "Краснодар" вряд ли захотят отдавать очки, которые им не особо нужны, бывшей команде нового наставника. Испытание "быками" пройдёт и "Сочи". Кубанское дерби в майские праздники — хорошее дело. "Ротор" и "Химки" выглядят командами, которые могут не только потрепать нервы, но и отобрать некоторое количество баллов. На бумаге слаще всего календарь у "Рубина". Надо лишь как-то сдюжить с "Динамо", а дальше "Арсенал" и "Ротор". Но будет ли это лёгкой прогулкой для команды Слуцкого — вопрос открытый.

На вылет: "Тамбов" ждёт пару

С "Тамбовом" всё предельно ясно. Команда улетает то ли в ФНЛ, то ли в "Небесную лигу". Очевидно одно: финал РПЛ станет лишь началом тяжёлых и долгих разбирательств относительно судьбы клуба. Чуть выше — три основных претендента на вылет и места в стыках. В переходные матчи, скорее всего, отправятся "Арсенал" и "Уфа". Ибо "Ротор" в последние недели уж больно хромает. Более того, в последний раз волгоградцы забивали аж 26 февраля в ворота "Тамбова". Да и соперники по концовке тоже не подарок — "Ахмат", "Сочи" и "Рубин".

Впрочем, "Уфе" с календарём повезло куда меньше. ЦСКА и "Зенит" — явные фавориты своих матчей. Как бы армейцев ни лихорадило при Оличе, для дружины Алексея Стукалова это в любом случае будет тяжелейшим испытанием. Хотя новый тренер придал команде из Башкирии свежести и привнёс интересные мысли. А вот битва с "Арсеналом" в последнем туре ключевая (как для одних, так и для других). Тулякам же до этого играть со "Спартаком" и "Рубином".

Лёгких стыков тоже ждать не стоит, кто бы в них ни попал. Снизу стучатся "Нижний Новгород" и "Алания". Попасть в эту зону могут и "Оренбург" с "Торпедо". Кто бы ни вышел — будут тяжелейшие битвы. Вся Осетия ждёт возвращения любимой команды в РПЛ, да и в Нижнем красавец стадион явно хочет принимать соперников посильнее, нежели нынешние.

Так или иначе, а следить за турами РПЛ на майских праздниках нужно обязательно. Ведь всякое бывало. И "Зенит" ещё не с кубком, а "Локо" — не в ЛЧ. "Зарубы" будут в каждом матче, за то мы и любим наш чемпионат.

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