Астрономическая сумма: названа зарплата Шамиля Газизова в "Спартаке"

Бывший генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов во время работы в московском клубе ежемесячно получал более 7,6 миллиона рублей. Такие данные опубликовал телеграм-канал Black Mirror.

Авторы канала выложили оригинальный файл, который был приложен к письму, адресованному супруге владельца "Спартака" Леонида Федуна Зареме Салиховой. В нём указывается, что Газизов получал 7 миллионов 660 тысяч 920 рублей ежемесячно.

Ранее в Сеть слили данные о зарплате нынешнего наставника красно-белых Доменико Тедеско. За год он получит 275 миллионов рублей.

Авторы