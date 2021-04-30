Астрономическая сумма: названа зарплата Шамиля Газизова в "Спартаке"
Ранее в Сеть выложили сведения об окладе наставника красно-белых Доменико Тедеско.
Фото © ФК "Спартак"
Бывший генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов во время работы в московском клубе ежемесячно получал более 7,6 миллиона рублей. Такие данные опубликовал телеграм-канал Black Mirror.
Авторы канала выложили оригинальный файл, который был приложен к письму, адресованному супруге владельца "Спартака" Леонида Федуна Зареме Салиховой. В нём указывается, что Газизов получал 7 миллионов 660 тысяч 920 рублей ежемесячно.
Ранее в Сеть слили данные о зарплате нынешнего наставника красно-белых Доменико Тедеско. За год он получит 275 миллионов рублей.
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