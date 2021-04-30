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Астрономическая сумма: названа зарплата Шамиля Газизова в "Спартаке"

Ранее в Сеть выложили сведения об окладе наставника красно-белых Доменико Тедеско.

30 апреля 2021, 10:46
<p>Фото © ФК "Спартак"</p>

Фото © ФК "Спартак"

Бывший генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов во время работы в московском клубе ежемесячно получал более 7,6 миллиона рублей. Такие данные опубликовал телеграм-канал Black Mirror.

Почти €300 млн потерь и провал на рынке: зачем в Сеть слили переписку боссов "Спартака"

Почти €300 млн потерь и провал на рынке: зачем в Сеть слили переписку боссов "Спартака"

Авторы канала выложили оригинальный файл, который был приложен к письму, адресованному супруге владельца "Спартака" Леонида Федуна Зареме Салиховой. В нём указывается, что Газизов получал 7 миллионов 660 тысяч 920 рублей ежемесячно.

Стала известна зарплата наставника "Спартака" Доменико Тедеско

Стала известна зарплата наставника "Спартака" Доменико Тедеско

Ранее в Сеть слили данные о зарплате нынешнего наставника красно-белых Доменико Тедеско. За год он получит 275 миллионов рублей.

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Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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