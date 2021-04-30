Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Футболист "Зенита" Ловрен: "Лада" комфортнее "ламборгини"

31-летний хорватский футболист Деян Ловрен дал большое интервью о жизни в России.

30 апреля 2021, 11:31

В интервью у футболиста "Зенита" Деяна Ловрена спросили о его желании полетать на истребителях. Отвечая на этот вопрос, он сравнил автомобили "Лада" и "Лабморгини".

"Представьте: летите на истребителе, всего два человека — ты и второй пилот... Почувствуйте это ускорение! Даже невозможно сравнить это с полётом на обычном самолёте. Это всё равно что сравнивать "Ладу" и, допустим, "ламборгини", — отметил он. — Всё равно же хотя бы раз в жизни хочется на "ламборгини" прокатиться. Это плюс-минус то же самое. Начал-то я всё равно с "Лады". Кстати, ещё во времена Югославии у моих родителей была "Лада". Я и "ламборгини" водил, брал в аренду. "Лада", кстати, более комфортная машина".

В Сети сразу же сделали коллаж экс-игрока "Ливерпуля" с "Ладой".

А Ловрен опубликовал его у себя в сториз "Инстаграма".

Кроме того, игрок "Зенита" признался, что очень любит борщ. Первый раз, когда он пробовал суп, ему даже налили рюмку водки.

Хорватский защитник выступает в "Зените" с лета 2020 года. За это время он провёл 20 матчей, в которых забил два гола.

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1