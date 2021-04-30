Синоптики назвали самый дождливый день в майские праздники

Самым дождливым днём в начале месяца станет 3 мая. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT. Причина будет в южном циклоне, который придёт в столицу к этой дате.

"На столичный регион будет выходить южный циклон, ожидается ночью дождь, местами сильный, днём просто дождь, но будет относительно тепло, потому что на короткое время мы окажемся в тёплом секторе этого циклона", — рассказала синоптик.

1 мая ночью в Москве ожидается дождь, а в дневное время в облаках будут возникать просветы. При этом днём осадки ожидаются местами.

"Минимальная температура в Москве — +5…+7 градусов, максимальная днём — +12…+14 градусов. 2 мая, на праздник Пасхи, переменная облачность уже без осадков, ночная температура — +3…+5 градусов, в пониженных местах до 0 градусов, местами до слабоотрицательных значений. Дневная температура — +13…+15 градусов", — пояснила Позднякова.

Несмотря на переменную облачность, в целом в столице будет достаточно тепло. Ночью столбики термометров не опустятся ниже +6 градусов, а днём ожидается от 13 до 15 градусов тепла, отметила эксперт.

Ранее синоптики призвали москвичей не удивляться, если в майские праздники выпадет снег. При этом они отметили, что такое явление происходит в 40–45% случаев.

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