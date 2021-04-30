Силуанов сделал прогноз по инфляции в России к концу года
Сейчас же она на несколько процентов выше таргетируемых показателей, отметил министр.
Фото © Пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС
Инфляция в России к концу 2021 года может составить 4%. С таким заявлением выступил министр финансов РФ Антон Силуанов. По его словам, сейчас этот показатель составляет порядка 5–6%.
"У нас инфляция оторвалась от наших таргетируемых показателей в 4%. Сейчас она порядка 5–6%, если смотреть март к марту. Мы видим, что инфляция будет иметь тенденцию к понижению. И к концу года мы ожидаем выход инфляции на уровень 4%", — сказал он во время выступления в Финансовом университете.
Ранее Лайф сообщал, что Минэкономразвития изменило прогноз по инфляции и росту ВВП в России на текущий год. По их данным, первый показатель может составить 4,3%, второй — 2,9%.
Выбор редакции
В Минфине заявили о смене подхода к соцподдержке населения
Минэкономразвития изменило прогноз по инфляции и ВВП в России на 2021 год
"Люди прозревают": Клинцевич оценил заявление депутата Бундестага о ведущих к хаосу антироссийских санкциях
Выживший сын матери-убийцы из Владивостока не хотел жить с родителями из-за постоянных побоев
Кандидатуру экс-"татушки" Волковой утвердили для участия в праймериз ЕР
Комментариев: 0