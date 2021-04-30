Силуанов сделал прогноз по инфляции в России к концу года

Инфляция в России к концу 2021 года может составить 4%. С таким заявлением выступил министр финансов РФ Антон Силуанов. По его словам, сейчас этот показатель составляет порядка 5–6%.

"У нас инфляция оторвалась от наших таргетируемых показателей в 4%. Сейчас она порядка 5–6%, если смотреть март к марту. Мы видим, что инфляция будет иметь тенденцию к понижению. И к концу года мы ожидаем выход инфляции на уровень 4%", — сказал он во время выступления в Финансовом университете.