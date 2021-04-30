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Силуанов сделал прогноз по инфляции в России к концу года

Сейчас же она на несколько процентов выше таргетируемых показателей, отметил министр.

30 апреля 2021, 12:41
<p>Фото © Пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС</p>

Фото © Пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС

Инфляция в России к концу 2021 года может составить 4%. С таким заявлением выступил министр финансов РФ Антон Силуанов. По его словам, сейчас этот показатель составляет порядка 5–6%.

"У нас инфляция оторвалась от наших таргетируемых показателей в 4%. Сейчас она порядка 5–6%, если смотреть март к марту. Мы видим, что инфляция будет иметь тенденцию к понижению. И к концу года мы ожидаем выход инфляции на уровень 4%", — сказал он во время выступления в Финансовом университете.

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Ранее Лайф сообщал, что Минэкономразвития изменило прогноз по инфляции и росту ВВП в России на текущий год. По их данным, первый показатель может составить 4,3%, второй — 2,9%.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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