"Железный занавес": Собчак эмоционально оценила прекращение выдачи виз США россиянам

Журналистка, телеведущая Ксения Собчак заявила, что на Россию опускается железный занавес. Таким образом она прокомментировала новость о том, что посольство США перестаёт выдавать россиянам визы.

"Я всегда боялась железного занавеса. Но теперь он не с нашей стороны, а с чужой, и это полный пипец. Почему нас делают заложниками политического режима? Накажите чиновников, но причём тут студенты и простые туристы?" — написала Собчак в своём телеграм-канале.

Напомним, американское посольство в Москве сообщило, что с 12 мая сократит число предоставляемых консульских услуг, в частности приостановит рассмотрение документов на визы, которые не предназначены для дипломатических поездок. Исключения будут сделаны, только когда речь идёт о вопросах "жизни и смерти".

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