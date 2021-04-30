"Железный занавес": Собчак эмоционально оценила прекращение выдачи виз США россиянам
Телеведущая охарактеризовала ситуацию как полный пипец и возмутилась, что наказывают простых туристов.
Фото © instagram.com/xenia_sobchak
Журналистка, телеведущая Ксения Собчак заявила, что на Россию опускается железный занавес. Таким образом она прокомментировала новость о том, что посольство США перестаёт выдавать россиянам визы.
"Я всегда боялась железного занавеса. Но теперь он не с нашей стороны, а с чужой, и это полный пипец. Почему нас делают заложниками политического режима? Накажите чиновников, но причём тут студенты и простые туристы?" — написала Собчак в своём телеграм-канале.
Напомним, американское посольство в Москве сообщило, что с 12 мая сократит число предоставляемых консульских услуг, в частности приостановит рассмотрение документов на визы, которые не предназначены для дипломатических поездок. Исключения будут сделаны, только когда речь идёт о вопросах "жизни и смерти".
Кроме того, Посольство США в Москве сокращает штат на 75%. Это связано с объявлением ответных мер со стороны МИД России в ответ на американские санкции. В частности, российские власти запретили наём иностранных сотрудников в диппредставительства США.
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