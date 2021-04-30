"Они шли к этому семимильными шагами": В Госдуме отреагировали на прекращение выдачи виз США

В нижней палате парламента заверили, что Россия никогда не оставит без ответа любые выпады американской стороны.

Прекращение выдачи россиянам виз США — это результат недружественной политики американской стороны, которая не скрывала своих намерений и давно к этому шла. Таким мнением поделился с Лайфом депутат Государственной думы Олег Морозов.

"Американская сторона шла к этому семимильными шагами и не скрывала этого. Мы неоднократно заявляли о том, что ответные меры необязательно должны быть симметричными. Мы действовали адекватно ситуации, а американцы пытаются эту ситуацию обернуть таким образом, чтобы создать определённые неудобства для граждан РФ. Они идут по пути "наказания" тех людей, которым по каким-то причинам нужно было бы выехать в США. Но, если честно, обмен поездки у нас и так ограничен и без этих действий, а среднестатистическому гражданину было довольно трудно выехать в США. Ничего сакрального не произошло", — пояснил депутат.

Морозов объяснил, что это снижает уровень удобства при перемещениях по миру, но всегда есть альтернативы. Он подчеркнул, что американская сторона каждый раз ожидает отсутствия какого-либо ответа на свои действия.

"Да, это стало менее удобно, менее комфортно. Значит, поедут в другую страну. Это обмен ударами. И всякий раз, когда американцы готовят какой-то очередной выпад в нашу сторону, они же с прищуром ожидают, как мы отреагируем: проглотим мы или ответим. Ждут момента, когда может наступить такая ситуация, когда мы вдруг по необъяснимым причинам не ответим, и тогда они скажут: вот видите, мы наказали и дали понять, какие мы крутые, а они в ответ ничего не предприняли. Но это иллюзия, такого никогда не произойдёт", — заявил Морозов.