"Они шли к этому семимильными шагами": В Госдуме отреагировали на прекращение выдачи виз США
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В нижней палате парламента заверили, что Россия никогда не оставит без ответа любые выпады американской стороны.
Прекращение выдачи россиянам виз США — это результат недружественной политики американской стороны, которая не скрывала своих намерений и давно к этому шла. Таким мнением поделился с Лайфом депутат Государственной думы Олег Морозов.
"Американская сторона шла к этому семимильными шагами и не скрывала этого. Мы неоднократно заявляли о том, что ответные меры необязательно должны быть симметричными. Мы действовали адекватно ситуации, а американцы пытаются эту ситуацию обернуть таким образом, чтобы создать определённые неудобства для граждан РФ. Они идут по пути "наказания" тех людей, которым по каким-то причинам нужно было бы выехать в США. Но, если честно, обмен поездки у нас и так ограничен и без этих действий, а среднестатистическому гражданину было довольно трудно выехать в США. Ничего сакрального не произошло", — пояснил депутат.
Морозов объяснил, что это снижает уровень удобства при перемещениях по миру, но всегда есть альтернативы. Он подчеркнул, что американская сторона каждый раз ожидает отсутствия какого-либо ответа на свои действия.
"Да, это стало менее удобно, менее комфортно. Значит, поедут в другую страну. Это обмен ударами. И всякий раз, когда американцы готовят какой-то очередной выпад в нашу сторону, они же с прищуром ожидают, как мы отреагируем: проглотим мы или ответим. Ждут момента, когда может наступить такая ситуация, когда мы вдруг по необъяснимым причинам не ответим, и тогда они скажут: вот видите, мы наказали и дали понять, какие мы крутые, а они в ответ ничего не предприняли. Но это иллюзия, такого никогда не произойдёт", — заявил Морозов.
Напомним, американское посольство в Москве сообщило, что с 12 мая сократит число предоставляемых консульских услуг, в частности приостановит рассмотрение документов на визы, которые не предназначены для дипломатических поездок. Исключения будут сделаны, только когда речь идёт о вопросах "жизни и смерти".
Кроме того, Посольство США в Москве сокращает штат на 75%. Это связано с объявлением ответных мер со стороны МИД России в ответ на американские санкции. В частности, российские власти запретили наём иностранных сотрудников в диппредставительства США.