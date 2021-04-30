Актёра из сериала "Доктор Кто" более 20 женщин обвинили в домогательствах
Потом Ноэль Кларк попросил прощения, но в итоге из-за скандала потерял премию Британской академии кино и телевизионных искусств.
Фото © ТАСС / РА / Matt Crossick
Более двух десятков женщин обвинили в домогательствах одну из звёзд сериала "Доктор Кто" Ноэля Кларка (он играл персонажа Микки Смита).
Как пишет The Sun, среди обвинительниц — даже его бывшие коллеги. Актёр не только приставал к ним, но и якобы рассылал неприличные фото. Также его обвиняют в буллинге (травле) своих жертв. Издание пишет, что происходило это с 2004 по 2019 год. В результате артист лишился премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).
"За свою 20-летнюю карьеру в работе я главными всегда считал инклюзивность и разнообразие, на меня никогда не жаловались. Если кто-то из тех, кто работал со мной, когда-либо чувствовал недостаток комфорта или уважения, я приношу искренние извинения", — сказал он в своём обращении к тем, кто счёл его действия недопустимыми.
А ранее Лайф писал, что Шэрон Стоун обвинила в сексуальном насилии собственного деда. Перед тем как предать историю огласке, актриса и её сестра получили одобрение от матери. Но самым громким стал скандал с американским кинопродюсером Харви Вайнштейном — ему вменяли не только домогательства, но даже изнасилования. В числе обвинителей оказались даже такие звёзды, как Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. В итоге продюсер был приговорён к 23 годам тюрьмы.
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