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"Психолог опоздал на много лет": Эксперт оценил состояние женщины, убившей мужа и детей в Приморье

Рождение малышей является тяжёлым этапом в жизни любой матери и может спровоцировать многие болезни, в том числе и связанные с областью психиатрии.

30 апреля 2021, 11:08
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Семейный психолог Евгения Олофинская прокомментировала поведение жительницы Владивостока, жестоко убившей собственных детей и супруга. Она отметила, что ситуация очень жуткая, но, к сожалению, показательная. По её словам, рождение детей всегда является очень сложным этапом в жизни любой женщины. И если имеются какие-то проблемы с психологическим или психическим здоровьем, то подобное событие может спровоцировать пробуждение различных психопроцессов.

Олофинская считает, что в данном случае речь идёт о психозе, ведь женщина продолжила жить нормальной жизнью после убийства, скрыв все следы преступления.

Жительница Владивостока два дня держала в квартире тела убитого мужа и детей

Жительница Владивостока два дня держала в квартире тела убитого мужа и детей

"Это уже не психология, а психиатрия, конечно. Это уже абсолютно неадекватное поведение. Я думаю, что психиатрическая экспертиза это подтвердит. В пределах психологических отклонений такое поведение невозможно. То есть она неадекватна, ей требуется уже психиатрическая помощь. Психолог опоздал на много-много лет", — заключила Олофинская в беседе с kp.ru.

Подозреваемая в убийстве детей и мужа в Приморье женщина оставила в квартире записку

Подозреваемая в убийстве детей и мужа в Приморье женщина оставила в квартире записку

Напомним, страшное убийство произошло на днях во Владивостоке. В квартире на улице Толстого обнаружили убитыми 40-летнего мужчину и двух его пятилетних детей. Под подозрение попала мать малышей, которую уже задержали.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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