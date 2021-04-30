Путин обсудил с Совбезом ситуацию в Каспийском регионе

Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности ситуацию в Каспийском регионе.

"Обсудим очень важную тему, а именно ситуацию в Каспийском регионе. Не нужно лишний раз говорить, насколько это важно для России. Это касается и вопросов экономической деятельности, и взаимодействия с нашими ближайшими партнёрами и союзниками, и, конечно, это касается вопросов обеспечения безопасности интересов России в Каспийском регионе в целом", — подчеркнул глава государства.

Путин напомнил, что одним из соседей по Каспийскому региону является Иран. В связи с этим президент выразил надежду, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) будет восстановлен в прежнем формате.

"Надеюсь, что всё, что связано с СВПД, будет восстановлено в прежних рамках и мы сможем в том числе и в Каспийском регионе выстраивать полноценные отношения со всеми участниками этого Каспийского клуба, реализовывать все планы, которые мы для себя имеем в виду", — добавил Путин.

Напомним, в 2015 году между Ираном, США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией был подписан Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), предполагающий снятие санкций с Тегерана в обмен на отказ от ядерной программы.

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