Штабы Навального включили в перечень экстремистских организаций

Так называемые штабы Навального попали в список организаций, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Они попали в перечень на официальном портале Росфинмониторинга.

Накануне соратник Алексея Навального Леонид Волков объявил о ликвидации штабов в связи с угрозой уголовной ответственности участникам движения. Он также уточнил, что ребрендинг в такой ситуации не поможет.