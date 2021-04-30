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Штабы Навального включили в перечень экстремистских организаций

Ранее руководитель движения объявил о его ликвидации в связи с угрозой уголовной ответственности.

30 апреля 2021, 10:45
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба Бабушкинского суда</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба Бабушкинского суда

Так называемые штабы Навального попали в список организаций, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Они попали в перечень на официальном портале Росфинмониторинга.

Накануне соратник Алексея Навального Леонид Волков объявил о ликвидации штабов в связи с угрозой уголовной ответственности участникам движения. Он также уточнил, что ребрендинг в такой ситуации не поможет.

Навальный стал фигурантом нового уголовного дела

Навальный стал фигурантом нового уголовного дела

Напомним, в середине апреля Прокуратура Москвы обратилась в суд с требованием признать экстремистскими три связанные с Алексеем Навальным организации. Там отметили, что движение блогера занимается "формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации" в стране. Несколько дней назад, по решению Мосгорсуда, деятельность штабов Навального была приостановлена.

Авторы
Максим Плетнёв
Максим Плетнёв

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