В России заявили о завершении вывоза организованных туристов из Турции и Танзании

До 1 июня запланированы рейсы для тех, кто решил отдыхать самостоятельно и до сих пор остаётся за границей.

Туристические компании в России отчитались о том, что завершили вывоз организованных путешественников из Турции и Танзании. Такие данные приводит оперативный штаб Росавиации по итогам заседания, которое было посвящено возвращению граждан РФ.

"Вывозная программа из Танзании российскими авиакомпаниями завершена 26 апреля. За 12 дней было перевезено 4,1 тысячи пассажиров, выполнено 12 рейсов. Всего российскими и турецкими авиакомпаниями из Турции в Россию с 15 апреля выполнено 322 вывозных рейса, перевезено 73,2 тысячи пассажиров. Из них российскими авиакомпаниями выполнено 277 рейсов, перевезено более 63 тысяч пассажиров", — говорится на сайте Ростуризма.