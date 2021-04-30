В России заявили о завершении вывоза организованных туристов из Турции и Танзании

Туристические компании в России отчитались о том, что завершили вывоз организованных путешественников из Турции и Танзании. Такие данные приводит оперативный штаб Росавиации по итогам заседания, которое было посвящено возвращению граждан РФ.

"Вывозная программа из Танзании российскими авиакомпаниями завершена 26 апреля. За 12 дней было перевезено 4,1 тысячи пассажиров, выполнено 12 рейсов. Всего российскими и турецкими авиакомпаниями из Турции в Россию с 15 апреля выполнено 322 вывозных рейса, перевезено 73,2 тысячи пассажиров. Из них российскими авиакомпаниями выполнено 277 рейсов, перевезено более 63 тысяч пассажиров", — говорится на сайте Ростуризма.

Но в Росавиации не забывают и про самостоятельных туристов. Для них в мае российскими и турецкими авиакомпаниями будет выполнено 111 вывозных рейсов, вернуться на родину смогут около 21,5 тысячи пассажиров. Российские авиакомпании запланировали 14 перелётов. Программа вывозных рейсов до 1 июня будет корректироваться перевозчиками с учётом текущей загрузки.

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