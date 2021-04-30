Песков заявил, что задержание адвоката Павлова не является прерогативой Кремля

Кремль знает о задержании адвоката Ивана Павлова, но не владеет деталями ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нам известно об этом из сообщений СМИ, но не следим, так как не обладаем информацией. Не знаем ни причины задержания, ни каким образом произошло. Что вменяется адвокату — это не наша прерогатива", — сказал Песков журналистам.

Также представитель Кремля ответил на вопрос, запросит ли президент информацию о деле Павлова.

"Мне неизвестно, есть ли такое намерение у президента. Этим занимаются специальные ведомства. Если будет повод для доклада главе государства, они сделают", — пояснил Песков.

Кроме того, пресс-секретарь прокомментировал информацию об обысках у журналистов. Он отметил, что это разные случаи, и призвал не считать их тенденцией.

"Во-первых, это всё не единые тенденции, разные случаи, разные дела. По журналистам действительно проверяли редакционные задания на последнем несогласованном митинге. Там действительно был совершенно вопиющий случай насчёт использования в качестве прикрытия редакционного задания. Этот вопиющий случай бросает тень на весь журналистский цех, который освещает незаконные акции. Все коллеги, которые предъявили, дальше не сталкивались ни с какими проблемами. А что касается адвоката — это другая история", — подчеркнул представитель Кремля и добавил, что силовики просто делают свою работу.

У пресс-секретаря главы государства также спросили о смерти обвинённого в госизмене физика Виктора Кудрявцева. Журналисты поинтересовались мнением Пескова, не бросает ли это тень на следственные органы.

"Не бросают. Я бы не стал употреблять такие слова. Мы не знаем причину смерти. Это раз. Не знаем обстоятельства — два. Поэтому я не соглашусь с вами и не готов использовать какие-либо осуждающие слова", — сказал Песков.

Напомним, ранее сотрудники ФСБ России задержали в одном из номеров московской гостиницы адвоката Ивана Павлова. Как сообщают СМИ, ему вменяют статью 310 УК РФ "Разглашение данных предварительного расследования".

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