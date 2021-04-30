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Преподаватели колледжей начнут получать доплату за классное руководство с 1 сентября

Такая практика не является новой — до этого дополнительное финансирование получили школьные учителя.

30 апреля 2021, 10:37
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Преподаватели колледжей начнут получать надбавку в пять тысяч рублей за классное руководство с 1 сентября 2021 года. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании коллегии Минпросвещения РФ.

Ранее подобные выплаты начали получать школьные учителя — в 2020 году средства получили 810 тысяч российских педагогов. Теперь эту меру поддержки распространили и на кураторов в колледжах.

"Эта выплата уже полноценно вошла в нашу обычную жизнь. Теперь по решению президента с этого года с 1 сентября эту выплату будут получать кураторы групп в образовательных учреждениях среднего профессионального образования", — сказала Голикова.

Российским учителям начнут начислять зарплату по-новому

Российским учителям начнут начислять зарплату по-новому

Ранее Лайф писал о том, что ввести подобные выплаты предложил президент Российской Федерации Владимир Путин. Об этом он заявил во время Послания Федеральному собранию.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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