В Екатеринбурге девочке пришлось спасаться от пожара на карнизе 17-го этажа

В Екатеринбурге 11-летней девочке пришлось спасаться от бушующего в квартире пожара на карнизе 17-го этажа. В распоряжение Лайфа попало видео, которое сняли очевидцы этого инцидента.

На кадрах видно, как закутавшийся в одеяло ребёнок стоит на карнизе. К счастью, долго ей ждать не пришлось: прибывшие на место пожарные вошли в квартиру и сразу же вывели подростка, предварительно надев девочке дыхательную маску.