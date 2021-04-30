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В Екатеринбурге девочке пришлось спасаться от пожара на карнизе 17-го этажа

Оттуда её вытащили прибывшие на место пожарные, проведя сквозь задымлённую квартиру в дыхательной маске.

30 апреля 2021, 10:53
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

В Екатеринбурге девочке пришлось спасаться от пожара на карнизе 17-го этажа. Видео © LIFE

В Екатеринбурге 11-летней девочке пришлось спасаться от бушующего в квартире пожара на карнизе 17-го этажа. В распоряжение Лайфа попало видео, которое сняли очевидцы этого инцидента.

На кадрах видно, как закутавшийся в одеяло ребёнок стоит на карнизе. К счастью, долго ей ждать не пришлось: прибывшие на место пожарные вошли в квартиру и сразу же вывели подростка, предварительно надев девочке дыхательную маску.

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Площадь возгорания составила всего 10 квадратных метров, в результате пожара никто не пострадал.

Однако не все инциденты заканчиваются благополучно: ранее Лайф писал о пожаре в центре Тулы, в котором погибло двое детей. До этого четверо несовершеннолетних стали жертвами огня в Пермском крае. Матери в это время не было дома, сейчас она задержана. Также в Башкирии при пожаре погибли двое детей и двое взрослых. 24 апреля в Сургуте двое детей погибли при пожаре в частном доме, а 25 апреля стало известно, что в Свердловской области один ребёнок умер и двое пострадали при пожаре в многоквартирном доме.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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