В центре Риги восемь человек заживо сгорели в хостеле
Работу пожарных осложнило то, что в здании установлены железные двери с кодовым замком.
Страшный пожар произошёл ночью в хостеле в центре Риги, в огне заживо сгорело восемь человек. Видео © Twitter / breakinglv, Facebook / ltvzinas, Twitter / MarissaAngell
Страшный пожар в хостеле в центре Риги унёс жизни восьми человек, ещё девять пострадали. Площадь возгорания составила 250 квадратных метров, огонь удалось локализовать в восемь утра по местному времени (совпадает с московским), сообщила экстренная служба латвийской столицы на страничке в соцсети Twitter.
Из здания было эвакуировано 20 человек. Работу пожарных осложнило то, что в доме установлены железные двери с кодовым замком. Возгорание произошло в тех помещениях, где проживали в основном иностранцы. Информации о гражданстве погибших в огне не поступало.
Шесть человек находятся в состоянии средней степени тяжести, они госпитализированы с ожогами и отравлением продуктами горения.
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