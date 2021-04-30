"Люди прозревают": Клинцевич оценил заявление депутата Бундестага о ведущих к хаосу антироссийских санкциях
По его словам, от предложения ЕП отключить Россию от системы SWIFT и отказаться от "Северного потока – 2" пострадает прежде всего сама Европа.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Бывший сенатор Франц Клинцевич прокомментировал Лайфу заявление депутата Бундестага Вальдемара Гердта о том, что отключение России от SWIFT и запрет "Северного потока – 2" не выгодны никому, кроме третьей стороны, которая хочет посеять хаос, разруху и голод. По его словам, немецкий парламентарий отстаивает интересы здравого смысла.
"Эта третья сторона — США, — и мы это понимаем. Основным фактором в данных действиях является бизнес США, который расчищает себе дорогу и создаёт этот хаос. Американский бизнес не может по-другому заработать крупные деньги, кроме как на крови и хаосе. То, что прозревают люди, представляющие истеблишмент не просто европейский, а немецкий, говорят об этом, не боясь цензуры, которая там крайне серьёзная, — это очень важно", — считает политолог.
Клинцевич отметил, что таких людей, как депутат Гердт, многие слушают и обсуждают. И в этом политолог видит большой положительный момент.
"И самое главное, что нас никто не обвинит, что это русская пропаганда", — добавил Клинцевич в разговоре с Лайфом.
Он подчеркнул, что от предложения Европарламента отключить Россию от системы платежей SWIFT и отказаться от "Северного потока – 2" пострадает прежде всего сама Европа. Обе стороны сильно завязаны социально-политически и экономически, а значит, отделить Россию от Европы, как и Европу от России, невозможно.
Ранее депутат Бундестага Вальдемар Гердт заявил, что у Европарламента нет полномочий отключать Россию от системы международных платежей SWIFT или отказываться от строительства "Северного потока – 2". В случае отказа от газопровода Берлину придётся выплатить 12 миллиардов евро штрафных санкций и искать другие варианты покрытия энергодефицита.
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