Бывший сенатор Франц Клинцевич прокомментировал Лайфу заявление депутата Бундестага Вальдемара Гердта о том, что отключение России от SWIFT и запрет "Северного потока – 2" не выгодны никому, кроме третьей стороны, которая хочет посеять хаос, разруху и голод. По его словам, немецкий парламентарий отстаивает интересы здравого смысла.

"Эта третья сторона — США, — и мы это понимаем. Основным фактором в данных действиях является бизнес США, который расчищает себе дорогу и создаёт этот хаос. Американский бизнес не может по-другому заработать крупные деньги, кроме как на крови и хаосе. То, что прозревают люди, представляющие истеблишмент не просто европейский, а немецкий, говорят об этом, не боясь цензуры, которая там крайне серьёзная, — это очень важно", — считает политолог.

Клинцевич отметил, что таких людей, как депутат Гердт, многие слушают и обсуждают. И в этом политолог видит большой положительный момент.

"И самое главное, что нас никто не обвинит, что это русская пропаганда", — добавил Клинцевич в разговоре с Лайфом.

Он подчеркнул, что от предложения Европарламента отключить Россию от системы платежей SWIFT и отказаться от "Северного потока – 2" пострадает прежде всего сама Европа. Обе стороны сильно завязаны социально-политически и экономически, а значит, отделить Россию от Европы, как и Европу от России, невозможно.

Ранее депутат Бундестага Вальдемар Гердт заявил, что у Европарламента нет полномочий отключать Россию от системы международных платежей SWIFT или отказываться от строительства "Северного потока – 2". В случае отказа от газопровода Берлину придётся выплатить 12 миллиардов евро штрафных санкций и искать другие варианты покрытия энергодефицита.

Авторы