В бундестаге предупредили о ведущих к "хаосу и разрухе" антироссийских санкциях
По словам депутата Вальдемара Гердта, в случае отказа от "Северного потока – 2" Берлину придётся выплатить 12 миллиардов евро штрафных санкций и искать другие варианты покрытия энергодефицита.
Фото © ТАСС / ЕРА / CLEMENS BILAN
У Европарламента нет никаких полномочий по отключению от системы международных платежей SWIFT или в вопросе строительства газопровода "Северный поток – 2". Об этом заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт.
"Европарламент не имеет никаких полномочий ни отключать SWIFT, ни вводить санкции. Таких разрешений ему никто не давал", — сказал парламентарий телеканалу "360".
По его словам, в случае отказа от строительства газопровода отвечать придётся Германии. В частности, Берлину придётся выплатить 12 миллиардов евро штрафных санкций и искать другие варианты покрытия энергодефицита.
"Отключение SWIFT и запрет "Северного потока – 2" не выгодны никому, кроме третьей стороны, которая хочет посеять хаос, разруху и голод", — отметил Гердт.
Напомним, накануне Европарламент принял антироссийскую резолюцию против "Северного потока – 2" и за отключение от SWIFT. Её поддержало большинство — 569 депутатов. Против высказалось 67 человек, воздержалось — 46.
Российский МИД ранее ответил на угрозу отключения страны от SWIFT словами "пусть попробуют". По мнению ведомства, подобные угрозы в адрес Москвы — свидетельство укрепления обороноспособности России.
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