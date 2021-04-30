Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

В бундестаге предупредили о ведущих к "хаосу и разрухе" антироссийских санкциях

По словам депутата Вальдемара Гердта, в случае отказа от "Северного потока – 2" Берлину придётся выплатить 12 миллиардов евро штрафных санкций и искать другие варианты покрытия энергодефицита.

30 апреля 2021, 07:16

Фото © ТАСС / ЕРА / CLEMENS BILAN

У Европарламента нет никаких полномочий по отключению от системы международных платежей SWIFT или в вопросе строительства газопровода "Северный поток – 2". Об этом заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт.

"Европарламент не имеет никаких полномочий ни отключать SWIFT, ни вводить санкции. Таких разрешений ему никто не давал", — сказал парламентарий телеканалу "360".

По его словам, в случае отказа от строительства газопровода отвечать придётся Германии. В частности, Берлину придётся выплатить 12 миллиардов евро штрафных санкций и искать другие варианты покрытия энергодефицита.

Что потеряет Россия от отключения SWIFT? Спойлер: ничего

Что потеряет Россия от отключения SWIFT? Спойлер: ничего

"Отключение SWIFT и запрет "Северного потока – 2" не выгодны никому, кроме третьей стороны, которая хочет посеять хаос, разруху и голод", — отметил Гердт.

Напомним, накануне Европарламент принял антироссийскую резолюцию против "Северного потока – 2" и за отключение от SWIFT. Её поддержало большинство — 569 депутатов. Против высказалось 67 человек, воздержалось — 46.

Российский МИД ранее ответил на угрозу отключения страны от SWIFT словами "пусть попробуют". По мнению ведомства, подобные угрозы в адрес Москвы — свидетельство укрепления обороноспособности России.

"Вряд ли крупные страны её поддержат": Эксперт оценил антироссийскую резолюцию Европарламента

"Вряд ли крупные страны её поддержат": Эксперт оценил антироссийскую резолюцию Европарламента

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Никаких шансов": В Германии исключили участие страны в гипотетической войне НАТО и России

сегодня в 03:39

"Вряд ли крупные страны её поддержат": Эксперт оценил антироссийскую резолюцию Европарламента

вчера в 21:43

Сенат США утвердил новую кандидатуру на пост главы NASA

сегодня в 06:53

Скандальные свидетели по делу Ефремова рассказали Лайфу, что видели на самом деле в тот роковой вечер

сегодня в 07:17

Директор IT-компании рассказал, как по одной чашке кофе он понимает, возьмёт ли кандидата на работу

сегодня в 07:18

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1