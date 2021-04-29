Что потеряет Россия от отключения SWIFT? Спойлер: ничего

Отключить Россию от глобальной системы международной связи SWIFT предлагают аж с 2014 года. Считается, что если российские банки будут оторваны от этой платёжной системы, то экспортеры столкнутся с проблемами при продаже товаров за границу — покупатели просто не смогут рассчитаться и перечислить деньги российским продавцам.

И вот в очередной раз эту угрозу высказал Европарламент и внёс в свою официальную резолюцию.

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— Европарламент подчёркивает, что, если военное наращивание в будущем перерастёт во вторжение на Украину со стороны России, ЕС должен дать понять, что цена такого действия будет серьёзной: в подобных обстоятельствах импорт нефти и газа должен немедленно прекратиться, Россия должна быть отключена от системы платежей SWIFT, все активы в ЕС близких к российским властям олигархов и их семей необходимо заморозить, визы должны быть отменены, — отмечается в документе.

Впрочем, подобные резолюции не являются обязательными ни для одной из стран Евросоюза. Да и в целом угроза носит скорее символический характер. За предыдущие семь лет она так и не была реализована. И на то есть своя причина.

Дело в том, что SWIFT — всего лишь один из возможных вариантов коммуникации между банками. Да, в настоящее время самый популярный, однако не незаменимый. В России стандарты SWIFT вводились только с 2005 года — до этого наши банки довольно эффективно пользовались другой межбанковской системой — Telex. У большинства из них она до сих пор стоит в качестве резервной.

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— В 2014 году российский ЦБ даже проводил стресс-тестирование системы Telex, всё прошло нормально, — рассказал Лайфу руководитель российского банка, входящего в топ-10. — Вообще, осуществить обратный переход на эту систему не будет проблемой, хотя и потребует некоторых затрат. Это обойдётся максимум в 30–50 тысяч евро, что для крупного банка или компании не является проблемой. Да, она является устаревшей, в ней многое приходится делать "руками", но, опять же, это не окажет существенного влияния на переводы. Фактически от отключения SWIFT пострадает сама компания, ведь она потеряет свои комиссионные.

Кроме того, если такой прецедент случится, то о развитии своих независимых межбанковских систем задумаются и другие страны, например Китай.

Кстати, национальная межбанковская система уже создана и в России.

Это Система передачи финансовых сообщений (СПФС). Вероятно, её и имел в виду министр иностранных дел Сергей Лавров, когда говорил о том, что в нашей стране уже существует "база для создания аналога SWIFT".

— И я убеждён, что и правительство, и Центральный банк должны сделать всё, чтобы эта база была надёжная, обеспечивающая полную независимость и гарантию от ущерба, который кто-то может постараться дополнительно нанести нам, — подчеркнул он.

Конечно, СПФС еще не стала полноценным аналогом европейской системы. Сегодня к ней присоединилось чуть более 400 организаций, в основном это российские компании и банки. Однако с осени прошлого года активно стали подключаться и организации из Белоруссии, которая также систематически получает угрозы об отключении от SWIFT.

— Возможно, если бы Россию отключили от системы пять лет назад, это было бы больно, — резюмирует руководитель российского банка, входящего в топ-10. — Но и тогда выход был бы найден — в крайнем случае отправляли бы платёжки по факсу. А теперь уже создана и протестирована вся параллельная инфраструктура, так что проблем не будет.

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