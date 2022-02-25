"Смертельные" санкции: Что грозит России за демилитаризацию Украины Западные лидеры теперь со словосочетанием "санкции против России" всё чаще говорят "смертельные" или "самые жёсткие в истории". Звучит угрожающе, но стоит ли их бояться? 24 февраля, 21:40 Обложка © Shutterstock

Решительные действия России по поддержке ЛНР и ДНР, а также объявленная специальная воинская операция по демилитаризации Украины, понятно, не могли понравиться зарубежным партнёрам. Президент США Джо Байден созвал заседание Совета национальной безопасности по Украине. Где он заявил, что мир привлечёт Россию к ответственности за нападение на Украину, и в ближайшее время американская администрация огласит список не просто санкций, а "смертельных" для России. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также заявил, что Евросоюз намерен ввести против России самый жёсткий пакет ограничений из когда-либо вводимых в истории. Пока их полный официальный перечень не обнародован, и список должны одобрить все страны ЕС.

Запрет "Северного потока – 2"

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О приостановлении сертификации оператора "Северного потока – 2" объявил канцлер Германии Олаф Шольц уже сразу после признания Россией ЛНР и ДНР. Мол, теперь ситуация серьёзно изменилась и поэтому проект невозможно сертифицировать, так как правительство должно эту ситуацию "заново оценить". После этого Минэкономики Германии отозвало находившийся в Федеральном сетевом агентстве доклад с анализом энергобезопасности "Северного потока – 2".

А после того как Владимир Путин начал специальную воинскую операцию на Украине, глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что санкции против проекта могут быть самые жёсткие, причём Германия готова к тому, чтобы понести убытки вместе с Россией. Речь о том, что от возможного полного запрета проекта пострадает не только "Газпром" (который уже практически окупил стоимость строительства благодаря благоприятной рыночной конъюнктуре), но и европейские компании, вложившиеся в строительство наземных газопроводов — продолжений "Северного потока – 2". Их убытки могут составить более 5 млрд евро.

Один из партнёров "Газпрома" — немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea — уже пригрозил, что потребует компенсацию, если газопровод не будет введён в эксплуатацию из-за политического вмешательства.

Если запуск "Северного потока – 2" будет предотвращён из-за политического вмешательства, мы предполагаем, что проектная компания сможет предъявить требования о компенсации. В настоящее время Wintershall Dea не видит разумного сценария, в котором политическое вмешательство возможно без выплаты компенсации Марио Мерен Глава Wintershall Dea

Помимо Wintershall Dea в проект инвестировали немецкая Uniper, французская Engie, австрийская OMV и британско-нидерландская Shell. Wintershall Dea (принадлежит немецкому химическому концерну BASF) вложила в проект 730 млн евро и с 2020 года прекратила финансирование из-за американских санкций.

Впрочем, эксперты напоминают, что эти громкие заявления немецких чиновников вовсе не означают, что Германия действительно запретит проект. Более того, пока речь идёт о том, что Минэкономики всего лишь должно предоставить новый анализ ситуации на энергорынке Европы, после чего сертификация будет идти дальше своим чередом. Причём в довольно сжатые сроки.

— Герр Шольц направил своё распоряжение в Минэкономики о том, что нужно ещё раз дать оценку, не несёт ли рисков и угроз энергетической безопасности ФРГ этот проект, — говорит главный редактор журнала "Геоэнергетика инфо" Борис Марцинкевич. — Ранее они уже подавали отчёт, в котором ясно указали, что никаких рисков для Германии они в "Северном потоке – 2" не обнаружили. Теперь, согласно регламенту, у чиновников есть два месяца, чтобы дать эту оценку ещё раз в "связи с изменившимися обстоятельствами".

С ним соглашается и заместитель директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

— Свою оценку чиновники должны предоставить Федеральному сетевому агентству, у которого, согласно регламенту, есть максимум четыре месяца для подготовки своего доклада. И этот срок уже идёт с момента подачи "Газпромом" пакета документов. И в него вполне укладываются те два месяца, которые есть у Минэко, — отметил он. — Так что ничего страшного не произошло, просто глава Правительства Германии сделал хорошую мину при плохой игре.

Эмбарго на импорт нефти и газа

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Пожалуй, запрет на покупку энергоносителей у России действительно мог бы стать серьёзным оружием в руках Запада. Ведь треть бюджета России — это доходы от экспорта углеводородов. Однако, по мнению экспертов, их просто нечем заменить. Так, Россия удовлетворяет на треть потребности Европы в газе. Только на новостях о "вторжении" его стоимость поднялась на 40% и достигла 1450 долларов на тысячу кубов, а в моменте она превышала и 1500 долларов. Цена на нефть также поднялась на рекордный уровень — более 104 долларов за баррель. Аналитики американского финансового конгломерата JPMorgan Chase & Co считают, что цены на нефть могут ещё более вырасти из-за ситуации вокруг Украины. Эксперты смоделировали прогноз, при котором стоимость барреля чёрного золота достигнет 150 долларов.

К тому же США активно и с удовольствием закупают нефть "агрессивной" России. Дело в том, что сами США добывают только лёгкие сорта нефти, а для нормальной работы их нефтезаводов её необходимо смешивать с тяжёлыми, высокосернистыми сортами. Заменить эту нефть США просто нечем.

— Россия поставляет в США от 20 до 25 млн баррелей в месяц, — говорит Фролов. — Это второе место после Канады.

Отключение РФ от системы SWIFT и санкции против банков

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О том, что Россию в качестве наказания из-за ситуации на Украине можно отключить от системы межбанковского обмена информацией SWIFT, западные политики говорят с 2014 года. По идее, инициаторам таких мер это позволит давить на банковскую систему РФ, так как отключение от SWIFT якобы негативно повлияет на обслуживание российскими банками своих клиентов. На самом деле это весьма спорное утверждение, так как SWIFT — по факту почти что мессенджер, в котором финансисты всего мира обмениваются платёжными поручениями, подтверждениями сделок и другой финансовой документацией. И гипотетическое отключение РФ от данного сервиса приведёт к проблемам не россиян, а как раз внешних партнёров российских банков. Поэтому против отключения выступают даже некоторые представители США. Тем более что у России есть свой аналог SWIFT — Система передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС), и она к работе готова ещё с 2014 года.

Угроза запрета любых международных операций для всех российских банков выглядит более серьёзной. Но премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Совета безопасности говорил о том, что правительство на протяжении нескольких месяцев готовилось к санкциям и прорабатывало соответствующие риски. Да и ЦБ уже заявил, что никакой серьёзной опасности банковской системе точно не грозит.

Боитесь ли вы западных "смертельных" санкций? Волков бояться — в лес не ходить Страха нет, но некоторая напряжённость остаётся Конечно, боюсь