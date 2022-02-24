Куда устремился курс доллара и насколько интервенции Центробанка поддержат рубль Центробанк начал проводить валютные интервенции и принял комплекс мер для поддержания курса рубля. Насколько они эффективны, сколько может стоить доллар на этой неделе и что происходит на биржах? 24 февраля, 09:58 Обложка © Shutterstock

В четверг утром после объявления военной операции в Донбассе рынки отреагировали падением. На Мосбирже и СПБ бирже остановились торги. Курс доллара обновил максимум с 2016 года. После открытия торгов на Мосбирже он подскочил до 84,07 рубля, а евро вырос до 95,2. Торги были прекращены, так как рубль упал до установленных Мосбиржей границ. Котировки рубля к доллару на внебиржевом рынке Forex доходили до 90.

Резко подняли обменные курсы и крупные банки. В определённые моменты доллар продавался дороже 100 рублей, а курс евро превысил 115. Впрочем, уже через несколько часов градус напряжения на валютных рынках стал снижаться. В десять часов утра возобновила работу Мосбиржа.

Рынки начали реагировать на то, что Центробанк объявил о начале собственных валютных интервенций впервые с декабря 2014 года. Регулятор будет продавать иностранную валюту на рынке для стабилизации ситуации. Это должно удовлетворить спрос на неё и ослабить давление на рубль.

— Валютная интервенция — это процесс, когда регулятор начинает продавать валюту на рынке для поддержания курса местной валюты. В нашем случае — массово продавать доллары и евро для того, чтобы снизить их курс через увеличение предложения и спроса на рубль. Мера уже показывает некоторую эффективность — она хотя бы не даёт рублю упасть ниже 90 к доллару и 100 — к евро. Представляется, что 100 рублей за доллар мы всё-таки увидим, но это вряд ли будет на постоянной долгосрочной основе. Куда вероятнее, что это будет разовый пик, после которого курс будет пытаться стабилизироваться вокруг 85–90 рублей за доллар и 95–100 за евро, — рассказал руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.

Курс доллара и евро на табло пункта обмена валют. Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Валютные интервенции ЦБ уже привели к определённой стабилизации — после открытия торгов в 10:00 курс доллара снизился с 90 до 87 рублей, евро — с 101 до 97 рублей. Дальнейшая динамика будет зависеть от новостного фона и действий регулятора. Так оценила ситуацию финансовый эксперт, сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова.

Она также отметила, что одними валютными интервенциями падение рубля не остановить. Стабилизация наступит после того, как острая фаза военной операции будет завершена.

Впрочем, валютные интервенции не единственная мера поддержки рынков, которую сейчас оказывает Центробанк. Регулятор также объявил о расширении ломбардного списка ценных бумаг, которые могут использоваться в качестве залога в сделках РЕПО. К тому же он проведёт операции по дополнительному предоставлению ликвидности банкам. Затем Центробанк также сообщил о том, что вводит запрет на короткие продажи. Это сделки, которые предполагают заработок на снижении цен.

— Запрет на открытие коротких позиций по акциям и облигациям — ещё один шаг, который ЦБ предпринял и который может помочь хоть и немного ценным бумагам не терять капитализацию. Сейчас достаточно опасно анализировать происходящее на рынке. Прямо сейчас куда лучше смотреть на курс на бирже и при возможности или необходимости менять рубли на валюту именно там, а не через банки, — добавил Михаил Коган.

Финансисты не раз предупреждали, что неопытным инвесторам совершать любые операции на фоне таких колебаний опасно. Это касается как обмена валюты, так и покупки ценных бумаг. Точный прогноз о развитии ситуации на рынках сейчас дать практически невозможно.

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Авторы Нина Важдаева