Топ-10 роковых ошибок инвесторов: Что нельзя делать в периоды колебания рынков После того как Россия признала ДНР и ЛНР, колебания на рынках усилились. Инвесторы замерли в ожидании новых потрясений. В это время легко потерять сбережения. Что не рекомендуют делать экономисты? 22 февраля, 21:40 Обложка © Shutterstock

1. Скупать валюту на пике цены

Кризисы — это лучшее время для создания и приумножения капитала. Но понимают это не все, и даже те, кто понимает, не всегда способны совладать со своими эмоциями. Это отметил инвестор, эксперт в формировании пассивного дохода Леонид Ворошилов.

Сейчас российский рынок показывает сильное падение, некоторые компании скорректировались на 50 и более процентов от своих максимумов в ноябре. Рубль также показывает сильное снижение на более чем 15% от своих максимумов октября-ноября, преодолевая психологическую отметку 80 рублей за доллар.

— В такой ситуации покупать валюту уже поздно. Приобретая её на пике цены, можно легко потерять часть сбережений, — пояснил Леонид Ворошилов.

2. Продавать сильно подешевевшие активы

Самое главное — не поддаваться панике, в большинстве экстремальных ситуаций убивают именно паника и суета. Об этом предупредил директор по инвестициям "БКС Мир инвестиций" Михаил Кузин.

— Не стоит продавать сильно упавшие активы. Когда у вас сдадут нервы, вы, вероятнее всего, продадите на дне и увидите эти же бумаги на 30% дороже через два дня, — пояснил аналитик.

3. Покупать рухнувшие в цене акции

Первое, что точно не стоит делать, так это стараться выкупать подешевевшие акции. Неопытные инвесторы, увидев падение на 10%, считают, что это дно, но зачастую это не так. Когда бумага так сильно падает, то сперва нужно понять, почему это происходит, и с помощью технического анализа рассчитать удобную точку входа. Такую рекомендацию дал международный финансовый аналитик Андрей Плотников.

Другое дело, если инвестор давно хотел купить акции определённых компаний. В таком случае снижение цены в период кризиса может быть хорошей возможностью приобрести желаемый актив.

4. Покупать упавшие в цене бумаги на все деньги

В некоторых случаях покупка после снижения цены действительно может быть выгодной. Но тут нужно учитывать несколько моментов. Покупая упавшие активы, не делайте ставку на одну бумагу, желательно выбрать хотя бы 5–10 активов. На долю каждого должно прийтись не более 20%. Такую рекомендацию дал Михаил Кузин.

— Не нужно расстраиваться, если упустили отскок в 15%. Необходимо с холодной головой понять уровни, по которым вы хотите купить, и придерживаться именно их. Не пытайтесь поймать дно и совершить покупку по идеальной цене. Быть вне рынка (в деньгах) опасно. Можно полностью упустить отскок, — предостерёг Михаил Кузин.

Андрей Плотников считает большой ошибкой покупать упавшие в цене бумаги сразу на весь депозит. В таком случае шансы на успех 50/50, как в казино. Он советует закупаться "лесенкой", постепенно. В три-четыре этапа, и тогда цена покупки будет наиболее усреднённой и удачной.

5. Скупать активы, на которые начал расти спрос

Многие, поддаваясь панике, начинают смотреть по сторонам и следовать примеру других инвесторов. В таком случае есть риск стать жертвой массовых манипуляций на рынках.

— Нужно быть жадным, когда другие боятся, и бояться, когда другие жадничают. Чтобы сделать правильный выбор, стоит анализировать ситуацию с точки зрения перспектив на 5–10 лет, а также грамотно использовать возможности к покупкам по сниженным ценам. Негативный новостной фон даёт нам возможность купить отличные компании по привлекательным ценам. Такие возможности бывают редко, и их нельзя упускать, — отметил Леонид Ворошилов.

6. Резко менять портфель инвестиций

В долгосрочном периоде стратегическим инвесторам пока не стоит делать резких движений. Рост геополитических рисков также оказывает давление на мировые рынки и способствует оттоку средств инвесторов из широкого спектра активов. Такое мнение высказал директор по инвестициям Sigma Global Management Владислав Петленко.

— В краткосрочном периоде можно как-то переключиться на покупку фьючерсов и опционов на товарных рынках, в которых инвесторы заранее закладывают возможность снижения предложения, что способствует росту цен на нефть и металлы, — отметил аналитик.

7. Пытаться заработать на внутридневной волатильности

Основная и самая ёмкая в плане последствий ошибка инвестора — это эмоции. Следование им и поведению толпы обычно приводит к самым печальным последствиям для капитала. Об этом предупредил первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.

— Основное сейчас — постараться не делать резких движений и не принимать решений, исходя из эмоциональной картины происходящего. Волатильность не будет вечной, на этой неделе с большой долей вероятности пик геополитического обострения пройдёт, — пояснил Павел Сигал.

Он считает, что не стоит пытаться заработать на внутридневной волатильности именно сейчас, когда рынок закладывает масштабные риски в происходящее. Лучше всего постараться оставаться в стороне и дождаться стабилизации.

8. Продавать бумаги ведущих российских компаний

Бумаги ведущих компаний России (особенно сырьевого и добывающего секторов) стоит придержать. Цены на энергоносители и сырьё будут на высоких уровнях, акции ещё отыграют падение (но рекордов не будет). Такой прогноз дал частный инвестор, основатель "Школы практического инвестирования" Фёдор Сидоров.

— В остальном нужно сконцентрироваться на секторах, которые будут расти в любом случае в долговременной перспективе. Среди них медицинские разработки в области генной инженерии, метавселенные (интересны будут бумаги крупнейших иностранных эмитентов), — добавил Фёдор Сидоров.

9. Пренебрегать защитными активами

Некоторые инвесторы так стараются заработать на колебаниях рынков, что начинают продавать активы, которые приносят небольшой, но стабильный доход. Такие действия тоже могут обернуться потерями.

— Когда в мире так неспокойно и высокая волатильность, то сохранить свои сбережения можно в золоте как в классическом активоубежище. Также можно купить фьючерсы на нефть и металлы. Помимо прочего, при военных обострениях хорошо растут акции оборонных компаний и военных, — отметил Андрей Плотников.

10. Рисковать без подстраховки

И, наконец, главный совет, который включает в себя все остальные, — это всегда подстраховываться. Никто не знает, что произойдёт на рынке завтра, а потому инвестор должен всегда переоценивать самые опасные для себя сценарии и готовить к ним свой портфель. Это сложно, ограничивает в доходности, но необходимо. Такую рекомендацию дал старший аналитик компании Esperio Антон Быков.

— Что касается общей ситуации на российском рынке, то здесь важно учитывать, что даже несмотря на очень сильное падение российских фондовых индексов, снижение, с высокой вероятностью, ещё не закончилось. Действия сторон конфликта на российско-украинской границе говорят, что нас ждёт ещё пик конфронтации, — отметил Антон Быков.

По его мнению, инвестору нужно подготовиться к ещё одному удару, который может растянуться в том числе до апреля, и только после этого предпринимать более-менее активные действия для улучшения ситуации. Благоприятный период может продлиться до осени. После чего риски новой волны падения снова возрастут, но на этот раз не по геополитическим, а по макроэкономическим причинам, из-за которых падать будет не только российский рынок, но и американский.

Собираетесь ли вы сейчас менять портфель сбережений? Да, так как думаю, что на кризисе можно заработать Да, потому что хочу спасти деньги Нет, меня всё устраивает Нет, у меня нет сбережений

Авторы Нина Важдаева